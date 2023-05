Koliko kalorija zapravo sagorijevate seksom i može li zamijenti tjelovježbu?

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Ako i ne budete zadovoljni potrošnjom kalorija, redovan seks utječe na dobro zdravlje srca, manje stresa te bolji san.

Kada razmišljate pojačati tjelesnu aktivnost, prvo vjerojatno pomislite na sportske aktivnosti poput trčanja, dizanja utega ili plivanja. No, što je sa seksom? Niz je razloga zbog kojih vrijedi uložiti u intimne trenutke s partnerom, no ako mislite da je seks značajan oblik vježbanja, razočarat ćete se. Potrošnja kalorija u seksu ipak nije tako visoka kao što mnogi misle, piše Ordinacija.hr.

Što kažu istraživanja?

Nekoliko studija objavljenih u posljednjih nekoliko godina raspravljalo je o seksu i potrošnji kalorija. Jedna od njih, sa Sveučilišta Quebec u Montrealu, proučavala je 21 heteroseksualni par u ranim 20-ima. Pomoću trake za praćenje aktivnosti istraživači su pratili potrošnju energije tijekom vježbanja i seksualne aktivnosti. Nakon seksualne aktivnosti također su procijenjeni percipirana potrošnja energije te percepcija napora, umora i užitka. Svi sudionici završili su 30-minutnu sesiju vježbi izdržljivosti na traci za trčanje umjerenim intenzitetom kako bi usporedili potrošnju kalorija.

Rezultati su pokazali da su muškarci u prosjeku sagorjeli 101 kaloriju (4,2 kalorije u minuti) tijekom 24-minutne sesije. Žene su sagorjele 69 kalorija (3,1 kalorija u minuti). Tijekom 30-minutne sesije na traci za trčanje umjerenog intenziteta, muškarci su sagorjeli 276 kalorija, a žene 213 kalorija. Također, primijećeno je da je percipirana potrošnja energije tijekom seksualne aktivnosti bila slična kod muškaraca i žena u usporedbi s izmjerenom potrošnjom energije. Ovi rezultati pokazuju da seks ne sagorijeva toliko kalorija kao tjelovježba umjerenog intenziteta, ali broj sagorjelih kalorija ipak je značajan.

Druga studija objavljena u časopisu New England Journal of Medicine ukazuje da je tijekom sesije stimulacije i orgazma razina potrošnje bila slična onoj koja se postiže hodanjem umjerenim tempom. Prema studiji prosječni čin seksualne aktivnosti traje tek oko šest minuta. To znači da bi muškarac u ranim ili srednjim 30-ima mogao sagorjeti otprilike 21 kaloriju tijekom spolnog odnosa.

Kako sagorjeti više kalorija tijekom seksa?

S obzirom na istraživanje, “prosječna” seksualna aktivnost očito neće puno utjecati na vašu potrošnju kalorija. No što možete napraviti da povećate dobrobiti vašeg seksualnog života?

Ako želite sagorjeti više kalorija, produžite vrijeme vaše seksualne aktivnosti.

Pobrinite se da bude toplo. Što je toplije, više ćete se znojiti i sagorjeti više kalorija.

Eksperimentirajte i isprobajte različite položaje.

Istražite i aplikacije koje služe kao svojevrsni kalkulator. U njih možete unijeti svoj i partnerov spol i težinu, zajedno s položajima koje ste zauzeli, a kao rezultat dobite utrošak kalorija.

