Dok se prije par desetaka godina o liposukciji moglo čuti tek na filmovima i serijama, danas je to postao uobičajen kirurški zahvat za poboljšanje estetskog izgleda. Liposukcija je zahvat kojim se uklanja višak masnog tkiva s tijela. Obično se radi o dijelovima tijela poput trbuha, bedara, bokova, stražnjice, brade i vrata. Ti dijelovi tijela su oni na kojima se najviše nakupljaju masnoće.

Na liposukciju se mogu odlučiti osobe dobre zdravstvene slike koje žele promijeniti svoj izgled i riješiti se viška masnoća. Važna je napomena da bi osoba koja se odlučuje na operaciju liposukcije trebala biti zdrava, odnosno, ovaj se zahvat ne preporučuje osobama koje imaju srčane probleme, dijabetes, visok krvni tlak i slično.

Liposukcija u Hrvatskoj se može obaviti u klinikama i bolnicama uz plaćanje, a cijena liposukcije će ovisiti o postupku i željama pacijenta.

Zašto baš liposukcija?

Liposukcija je kirurški zahvat koji se obavlja u klinici i koji omogućuje uklanjanje viška masnoća s određenog područja tijela. Masnoće u našem organizmu se nakupljaju kada unesemo više kalorija kroz dan nego što ih potrošimo.

Unošenjem hrane, naše tijelo višak pretvara u masno tkivo koje se pohranjuje u masnim stanicama. Najčešća mjesta za pohranjivanje su trbuh, kod žena posebno donji dio trbuha, bedra, bokovi, stražnjica te vrat, odnosno, brada. Masti se pohranjuju jer ih tijelo sprema za kasniju upotrebu. Međutim, ako ne trošimo kalorije, masnoće se samo dalje skupljaju.

Na to gdje će se masnoće nakupljati ovisi i prehrana, ali i genetika, spol, dob i način života. Masnoće na tijelu kod žena su tako češće na području bedara, bokova i stražnjice dok su kod muškaraca češće na trbuhu. Na nakupljanje masnoća velik utjecaj imaju i hormonalne promjene.

Najveći utjecaj na nakupljanje masnoća ipak imaju prehrana i razina tjelesne aktivnosti. Manjak aktivnosti usporava metabolizam i povećava stres, a to može poticati rast razine hormona kortizola koji potiče upravo nakupljanje masnoća.

Osobe koje unatoč prehrani i tjelovježbi imaju povećane masnoće na određenim dijelovima tijela mogu se odlučiti na liposukciju.

Koraci i postupak liposukcije

Cijeli postupak liposukcije i koraci se mogu razlikovati ovisno o tome na kojem se dijelu tijela radi liposukcija te koje su želje pacijenta. Utjecaj na postupak operacije će imati i stanje pacijenta te preporuke liječnika.

Prije ikakvog zahvata pacijentima se preporučuje da se informiraju što više mogu o samom zahvatu, ali i klinikama te liječnicima specijalistima kod kojih misle izvoditi operaciju. Preporučuje se i da pacijenti pogledaju što više fotografija i video zapisa prije i poslije liposukcije kako bi bili upoznati sa svim dijelovima zahvata. Nije loše niti da osobe zainteresirane za zahvat pripreme pitanja za liječnika kako bi dobili baš sve potrebne informacije.

Postoji nekoliko vrsti liposukcije koje se izvode u Hrvatskoj. Poznate su klasična liposukcija kod koje se koristi kanila te se vakuumom uklanja masno tkivo, te ultrazvučna liposukcija koja koristi visokofrekventni ultrazvuk.

U nastavku donosimo postupak liposukcije po koracima.

1. Klasična liposukcija

Prije operativnog zahvata su potrebne konzultacije s liječnikom o zdravstvenom stanju, navikama i željama pacijenta. U ovom periodu liječnik obavještava pacijenta da cilj liposukcije nije smanjivanje kilograma već uklanjanje viška masnoća. Važno je da liječnik detaljno ustvrdi zdravstveno stanje pacijenta kako bi se osiguralo da se zahvat može odraditi bez neželjenih posljedica.

Operacija liposukcije izvodi se u općoj anesteziji.

Nakon što se pacijentu unese anestezija, radi se nekoliko malih rezova na dijelu tijela na kojem će se izvoditi liposukcija. Kroz te rezove kirurg unosi kanilu ili malu cjevčicu koja će se koristiti za uklanjanje masnog tkiva.

Uklanjanje masnog tkiva kod liposukcije radi se uz pomoć vakuuma kako bi se usisalo masno tkivo na način da se kanila pomiče naprijed-nazad ili se uklanjanje vrši vibracijama. Nakon što se završi uklanjanje željene količine masnoća, kirurg može ravnomjerno rasporediti preostale masnoće na području na kojem se vršila liposukcija.

Nakon zahvata liposukcije slijedi postoperativna njega, mirovanje i nadzor u bolnici. Pacijenti će neko vrijeme trebati nositi kompresijsku odjeću kako bi se izbjeglo oticanje i potaknulo zacjeljivanje. U periodu oporavka se preporučuje suzdržavanje od fizičkih aktivnosti te pojačanog stresa.

2. Ultrazvučna liposukcija

Glavna prednost ultrazvučne liposukcije je ta što nema rezova te se ova vrsta zahvata smatra zlatnim standardom oblikovanja tijela u svijetu. U usporedbi s klasičnom, ultrazvučna liposukcija donosi prednost bržeg oporavka, manjeg gubitka krvi, povećane preciznosti, manju potrebu za lijekovima protiv bolova te predvidljive rezultate.

Kod ultrazvučne liposukcije se koristi visokofrekventni ultrazvuk koji je usmjeren direktno na masne nakupine te dolazi do puno manjeg ili nikakvog oštećenja okolnog tkiva. Ovaj postupak naziva se i body sculpting jer se uz pomoć njega mogu naglasiti mišići, a masne čestice koje su neželjene na jednom dijelu tijela se mogu koristiti za oblikovanje i volumen drugih dijelova tijela.

Ultrazvučnom liposukcijom ne nastaju oštećenja na krvnim žilama, kapilarama, kolagenu u tkivu niti živcima. Kod ove vrste zahvata su komplikacije neusporedivo manje nego kod mehaničke liposukcije te je manja količina masnica, podljeva i boli.

Oporavak nakon liposukcije koja se izvodi ultrazvukom je oko tjedan dana, no to može varirati ovisno o vrsti i lokaciji zahvata. Za to vrijeme je potrebno nositi steznik kako bi se spriječilo potencijalno oticanje tkiva te kako bi došlo do što boljeg prianjanja kože uz mišićni sloj.

Iskustva pacijenata koji su prošli liposukciju

Iskustva nakon liposukcije su u većem broju pozitivna te mnogi pacijenti ističu osjećaj iznenađenja kada su se vidjeli nakon operacije, ali i nakon oporavka. Iskustva s liposukcijom se razlikuju ovisno o tome o kojoj se vrsti liposukcije radilo, gdje je izvedena te o kojem se dijelu tijela radilo.

Prije odluke o zahvatu nije loše istražiti što više iskustva s liposukcijom kako biste imali što više informacija o tome što vas može očekivati. U nastavku donosimo nekoliko realnih priča ljudi koji su prošli liposukciju.

Prvo iskustvo je ono podijeljeno s portala “The Victorian Cosmetics Institute” od žene koja je imala tri trudnoće te je odlučila srediti trbuh koji nije mogla dovesti do željenog izgleda – unatoč vježbanju.

“Drugi dan nakon liposukcije je krenuo proces oporavka. Iako nisam osjećala nikakvu bol osjećala sam se kao da sam nateknuta i da su mi upaljeni mišići, kao da sam odradila jako intenzivan trening. Hodanje je bilo teško, kao i odlazak na WC. U ovom periodu mi je trebalo puno strpljenja. Mjesec dana nakon liposukcije i dalje nosim steznik i jako je naporno, ali pomaže u smanjivanju oticanja. Tek odnedavno mogu nositi normalno donje rublje i odjeću. Pola godine nakon liposukcije nema više oticanja, nema masnica niti osjećaja utrnulosti. Vježbam u teretani i vraćam tijelo u uobičajeni ritam. Ovo je bila najbolja stvar koju sam učinila za svoje tijelo”, rekla je.

Također, pronašli smo i par iskustava s forumskog portala Quora.

“Nakon pregleda i konzultacija sam uz liječnika odlučio da je liposukcija rješenje za moje nezadovoljstvo fizičkim izgledom. Nisu mi pomagale niti vježbe niti prehrana, a sportski sam tip i jako aktivan. Kod moje operacije nije bilo nikakvih komplikacija, nakon liposukcije sam dobila antibiotike i tablete za smanjivanje boli. Nije bilo mnogo boli, više samo osjetljivosti na dodir, kao da me netko udarao po trbuhu. Bilo je mnogo oticanja nakon operacije, no brzo sam se oporavio. Čeka me još oko četiri mjeseca oporavka, no ja sam zadovoljan”, napisao je jedan korisnik.

Jedna žena s foruma podijelila je svoje iskustvo.

“Radila sam abdominoplastiku i uz to liposukciju podbratka, odnosno, vrata. Zarastanje, oporavak, sve to je bilo jako sporo i jako bolno. Masnice, podljevi, oticanje, sve to je na mojoj koži ostavilo diskoloracije koje ni nakon dvije godine nisu nestale. Rezultati su bili odlični, ali je ukupni oporavak trajao mjesecima”, objavila je.

Cijena liposukcije u Hrvatskoj

Liposukcija se može obaviti u mnogim klinikama i bolnicama diljem Hrvatske. Cijena liposukcije ovisi o klinici, području koje se tretira i količini masnog tkiva koje se uklanja.

Cijene se kreću od 1.500 do 15.000 eura.

Najniža je cijena liposukcije podbratka, dok je cijena liposukcije trbuha obično najveća.

Rizici i opasnosti liposukcije

Kao i kod svake operacije, postoje rizici i moguće komplikacije liposukcije koje se mogu pojaviti tijekom i nakon zahvata. Moguće opasnosti uključuju krvarenje, infekciju, oštećenje okolnih tkiva, asimetriju i neravnine na koži, kao i komplikacije povezane s anestezijom. Zbog toga je vrlo važno pažljivo razmotriti sve prednosti i mane liposukcije te se prije donošenja odluke dobro konzultirati sa stručnjakom.

Nužno je i da je pacijent realističan po pitanju rezultata zahvata jer ovo nije brza metoda za mršavljenje.

Važno je znati da se liposukcija koristi za uklanjanje masnoća, ali ne i za gubitak kilograma, odnosno, mršavljenje. Stoga se na ovaj zahvat ne upućuju osobe koje su pretile. Također, osobama s već postojećim zdravstvenim problemima se liposukcija ne preporučuje. To su srčane bolesti, dijabetes, visok krvni tlak, osobe s poremećajima zgrušavanja krvi, osobe koje imaju česte infekcije. Liposukcija se ne preporučuje trudnicama i dojiljama.