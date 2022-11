Mislite da vam kosa prerano sijedi? 7 je razloga zašto se to događa

Podijeli:







Izvor: Unsplash

Gledate se u ogledalo i pitate što se to dogodilo da imate previše sijedih dlaka? Možda imamo odgovor za vas… No, skoro je pravilo da čovjeku do 50-te godine skoro 50 posto dlaka na kosi posijedi.

Može se procijeniti da muškarci imaju više sijedih od žena, dok stanovnici Afrike i Azije imaju puno manje sijede kose od bijelaca.

Što uzrokuje pojavu sijede kose?

Iako je siva boja trenutno hit, ne žele svi imati sijedu kosu, a faktora koji ju uzrokuju je dovoljno, no spomenimo na početku jedan od važnijih.

Boju kose stvaraju sićušne stanice pigmenta unutar folikula vlasi koje se zovu melanociti.

Kako starimo, njihova se aktivnost smanjuje sve dok se pigment ne prestane stvarati. Nove vlasi rastu bez pigmenta, tj. “postanu” sijede.

Ako vas je iznenadila ova pojava i mislite da još nije vrijeme za sijedu kosu, evo što mogu biti uzroci, piše Ordinacija.hr.

1. Roditelji su rano posijedili

Da, i u genima leži odgovor, smatra dermatologinja, dr. Doris Day. Studija objavljena prije 4 godine navodi kako je izoliran jedan gen koji se povezuje s ovom pojavom. Baš kao i kod ćelavosti, geni koji će odrediti koliko ćete sijedi biti dolaze i od majke i od oca. Zanimljivost je da brže sijede osobe s crnom kosom, nego plavom ili smeđom.

2. Autoimune bolesti

Alopecija je stanje koje može voditi do pojave sijedih pramenova, a osobe kod kojih se stanje javi često na tjemenu imaju male, okrugle površine gdje kosa potpuno nestane, a ona koja naraste će vjerojatno biti sijeda. Ako primijetite da se to vama događa, posjetite liječnika.

3. Utjecaj iz okoline

„Toksini koji nas okružuju mogu biti i odgovorni za vaše sijede. Slobodni radikali iz okoline sprečavaju proizvodnju melanina i tako ubrzaju starenje kose. Kada kosa naraste, ona je mrtva“,, pojašnjava dr. Day. Iako faktori iz okoline, poput toksina imaju jak utjecaj, faktori poput stresa su još nepovoljniji.

4. Pod jakim ste stresom

Poveznica između sijede kose i faktora je tema o kojoj stručnjaci i danas raspravljaju, no dr. Day smatra kako će stres sigurno malo ubrzati vašu genetsku „sudbinu“. To bi značilo da ako vam u genima nije zapisano da ćete mladi biti sijedi, stres neće na to puno utjecati. Ali ako geni kažu da je tako, stres proces može ubrzati. Na vama je da pronađete načine kako se protiv stresa boriti.

5. Izloženi ste duhanskom dimu

Od danas možete kriviti i pušače u vašoj okolini. Bilo da se radi o dimu kojeg sami proizvodite ili je netko iz vašeg kućanstva pušač, izloženost tom dimu može ubrzati pojavi sijede dlake. Istraživanja objavljena u magazinu Dermatologija Online, pronalazi kako pušaći imaju 2 put veće šanse da će rano posijediti, a pretpostavlja se zbog količine slobodnih radikala koji nastaju kada se zapali cigareta.

6. Promjena u hormonima

Kako starimo tako se mijenja tekstura kose, njezina jačina ali i boja. Proces započinje u ranim 30-tim godinama. Stručnjaci još uvijek pokušavaju shvatiti kako je ova pojava povezana s hormonima, jer postoje žene koje su napunile 50 godina i još uvijek nemaju sijede. Moguće je da se radi o kombinacija faktora poput gena, okoline i hormonalnih promjena.

7. Godine

Možda niste spremni za bojanje kose, ali vaša kosa je. Melanin, tj. Njegova proizvodnja se smanjuje kako starimo, pa se šanse da ćemo posijediti povećavaju s 10 na 20 posto.

