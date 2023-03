Mnogi kuhaju tjesteninu pogrešno! Evo savjeta talijanskih kuhara

Podijeli :

Pexels

Kao i kod druge hrane, tehnika kuhanja je vrlo važna kada se radi o tjestenini. Saznajte kako odabrati oblik tjestenine i pripadajući umak, koliko dugo kuhati tjesteninu, kao i kada točno dodati tjesteninu u vodu na štednjaku. Sve ovo igra ulogu u tome koliko dobro će vaše jelo ispasti.

Sol ide u vodu prije tjestenine

Vjerojatno ste čuli da je važno dodati sol u vodu u loncu – trebala bi imati okus oceana. Lina Nicolai, rođena u Napulju, sada kuharica u Il Piattu u Washingtonu, objasnila je da to ne samo da daje okus tjestenini, već također daje aromu “tekućem zlatu” (ili vodi za tjesteninu) koju biste trebali koristiti za kao dodatak svom umaku za tjesteninu, piše Huffpost.

“Stvarno se vidi razlika kada nije dodana sol. Tjestenina je stvarno bljutavog okusa čak i ako je popratni umak aromatičan,” dodao je Gennaro Contaldo, autor knjige “ Gennaro’s Cucina: Obilna jela iz talijanske kuhinje koja štede novac”.

Nova istraživanja pokazuju da je tjestenina je puno zdravija nego što mislite Recept: Tjestenina s avokadom i bosiljkom

“Solim kada voda počne ključati. Ovako će se brzo otopiti”, rekao je Contaldo. “Pazite da pričekate dok se sol potpuno ne otopi prije dodavanja tjestenine”, ističe.

Osim što tjestenini daje ukusniji okus, sol može pomoći i u procesu kuhanja. “Slana voda je stabilnija od neslane vode zbog otopljenih iona NaCl”, rekao je Steve Samson, kuhar restorana Rossoblu u Los Angelesu. “Kao rezultat toga, slana voda ima višu točku ključanja od neslane, pa se tjestenina kuha na nešto višoj temperaturi, što dovodi do bolje konzistencije.”

Evo kada dodati tjesteninu u lonac

Ako želite napraviti svoju tjesteninu kao talijanski kuhar, koristite toplu vodu iz slavine, a ne hladnu. Francesco Mazzei, glavni kuhar triju restorana (Radici, Fiume i Sartoria, svi smješteni u Londonu) i autor knjige “ Mezzogiorno: Southern Italian Cooking”, preporučuje da počnete s toplom vodom jer će brže doći do točke vrenja. To može uštedjeti vrijeme, a neće utjecati na krajnji rezultat okusa vaše tjestenine.

Izbjegavajte je! Ovo je najčešća pogreška kod kuhanja tjestenine Može li se tjestenina pokvariti?

Sada kada imate toplu vodu u loncu na štednjaku, što je sljedeće? Možete li dodati tjesteninu? Ne tako brzo. Patrick Money iz Pazza Market & Cucina kaže da je ključno pričekati dok voda ne proključa da bi se tjestenina stavila u lonac. “Ako ne pričekate da voda proključa, tjestenina će upiti previše vode i postati kašasta”, rekao je. Nicolai se slaže i kaže da dodavanje tjestenine u vodu prije nego što prokuha može učiniti tjesteninu gumastom.

Ne samo da dodavanje tjestenine u vodu prije nego što prokuha može učiniti gumastom, nego Contaldo kaže da to također može učiniti da se tjestenina slijepi. Dodaje da će to spriječiti miješanje tjestenine dok se kuha.

Dok bi voda apsolutno trebala proključati prije nego što dodate tjesteninu, kuhari kažu da nije važno koliko dugo voda ključa prije nego što to učinite; većina dodaje tjesteninu čim voda počne kuhati, ali ako voda kuha nekoliko minuta prije nego što to učinite, i to je u redu.

Da rezimiramo: kada radite tjesteninu, napunite lonac vrućom vodom, pričekajte da zavrije, dodajte sol, pričekajte da se otopi i zatim dodajte tjesteninu. Prema mišljenju svih pet talijanskih kuhara, ovo je ispravan proces korak po korak. I ne zaboravite sačuvati vodu za tjesteninu da je integrirate u svoj umak!

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.