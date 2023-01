Možemo li mršavjeti dok sjedimo? Znanstvenici došli do zapanjujućeg otkrića

Podijeli :

Mogućnost mršavljenja sjedeći vjerojatno će oduševiti mnoge ljude. Ali koliko je to realno? Prema istraživačkom timu sa Sveučilišta u Houstonu, moglo bi uspjeti.

Prema tvrdnjama znanstvenika iz Hustona, nema potrebe za dijetama ili posebnim napravama za mršavljenje. Jednostavnom vježbom također možete potaknuti metabolizam mišića i sagorjeti masnoće. Međutim, to ovisi o specifičnom mišiću u ljudskom tijelu koji treba aktivirati.

To je mišić soleus, odnosno široki listoliki mišić (lat. musculus soleus). To je mišić stražnje strane potkoljenice, koji nalikuje na list. Prema tvrdnjama istraživačkog tima, ovaj mišić koljena, koji se proteže od ispod koljena do pete, ključan je za vježbe mršavljenja. U istraživanju objavljenom u časopisu IScience, znanstvenici Marc Hamilton i njegov tim pomnije su proučili ovaj mišić, piše Fenix.

“Nismo ni sanjali da ovaj mišić ima ovakav kapacitet. U našim je tijelima, ali nitko još nije proučavao kako ga koristiti za optimiziranje našeg zdravlja”, rekao je Hamilton u priopćenju za tisak Sveučilišta u Houstonu.

I dalje objašnjava: “Kada se pravilno aktivira, mišić soleus može održavati rad lokalnog oksidativnog metabolizma na visokim razinama satima, a ne samo minutama”.

Ali kako točno funkcionira vježba mršavljenja koja koristi mišić soleus?

Istraživački tim objašnjava kako treba izvoditi sklekove na tabanu:

Postavite stopala ravno na pod i opustite mišiće nogu

S petom na nogama, držite prednji dio stopala na podu

Podignite petu što je više moguće, zatim “pasivno otpustite” stopalo opuštanjem mišića dok peta ponovno ne dodirne tlo

Cilj: Mišić potkoljenice se skraćuje sve dok soleus prirodno ne aktivira svoje motorne neurone

Istraživački tim otkrio je uzbudljivu interakciju između mišića i ugljikohidratnog glikogena pohranjenog u stanicama. “Budući da je mišić soleus manje ovisan o glikogenu, lako može raditi satima bez umora s ovom vrstom mišićne aktivnosti”, objašnjava Hamilton. Razlog tome je što nedostatak glikogena smanjuje mišićnu izdržljivost, dok se izdržljivost značajno povećava kada se koristi nizak nivo glikogena.

Prilikom izvođenja sklekova na tabanu, istraživanje je pokazalo da aktiviranje mišića potiče metabolizam masti i smanjuje sadržaj masti u krvi. Krvni testovi ispitanika također su pokazali da vježbanje ima pozitivan učinak na razinu šećera u krvi.

No, liječnik opće prakse i medicinski novinar dr. Christoph Specht obuzdava euforiju organizatora istraživanja i jasno kaže: “U kojoj se mjeri stvarno može smršaviti samo ovom vježbom, još nije detaljno ispitano. Ali ovdje vidimo zanimljivo temeljno istraživanje. Na temelju toga trebala bi se provesti daljnja istraživanja kako bi se preciznije procijenio učinak mršavljenja. Trenutačno sumnjam da je samo ova vježba dovoljna za učinkovito mršavljenje, jasno objašnjava doktor”.

No, ono što je zanimljivo u studiji je da aktivacija mišića soleusa ima učinak na metabolizam. “Sama vježba je korisna jer kretanje uvijek ima pozitivan učinak. U konačnici, napetošću se aktiviraju mišići na potkoljenicama, što je također dobra profilaksa tromboze”, nastavlja liječnik.

Ukratko, tjelovježba je korisna na različitim razinama, ali ako stvarno želite smršaviti, trebali biste integrirati više tjelovježbe u svoj svakodnevni život. Potrebno je još jedno istraživanje s najmanje 200 ispitanika kako bi se saznalo više o mišiću soleus i njegovom utjecaju na naš metabolizam.

