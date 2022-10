Podijeli:







Izvor: Image by Dean Moriarty from Pixabay

Australski tattoo majstori otkrili su podnose li bol bolje muškarci ili žene. U 30-sekundnom videu dvoje od njih troje se slaže da su to - žene.

“Djevojke sigurno – o tome ne treba ni raspravljati. Djevojkama ide puno bolje nego muškarcima”, kaže prvi majstor kroz smijeh. Zatim isto mišljenje daje ženska umjetnica: “100 posto žene. Iz nekog razloga podnose bol bolje od muškaraca.”

Ipak, treći tattoo umjetnik misli drugačije. On smatra da se to razlikuje od osobe do osobe i da se ne temelji nužno na spolu.

“Mnogi kažu žene, ali to je individualno. Ovisi o pojedincu”, pojasnio je.

Video je u samo jednom danu skupio čak 1,2 milijuna pregleda, a stotine su dale svoje mišljenje o ovoj temi, prenosi Index.

“Bol koja nastaje tetoviranjem nije gora od menstrualnih grčeva”, “Mi smo doslovno rođene da rađamo, mi smo jače”, “U usporedbi s trudnoćom, tetoviranje je umirujuće, ali slažem se s posljednjima tipom”, neki su od komentara.

Unatoč uvriježenome mišljenju da žene lakše podnose bol, istraživanja su pokazala da bol zapravo bolje podnose muškarci.

