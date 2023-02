Podijeli :

Izvor: Ilustracija/Pexels

Djecu često uspoređujemo s roditeljima pa kažemo da neko dijete 'ima očev osmijeh' ili 'mamine oči', no postoje i neke osobine za koje možda niste znali od koga ste ih naslijedili pa najbolje da provjerite u tekstu niže.

Inteligencija

Inteligencija se, čini se, nasljeđujete od majke.

Metabolizam

Prema studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, sposobnost mršavljenja i održavanja zdravog metabolizma dolazi također od majke.

Kilogrami viška

Međutim, ista ta studija otkriva da za debljanje možemo ‘kriviti’ očeve . Naravno, kilogrami ovise i o brojnim drugim čimbenicima kao što su način prehrane i stil života.

Pubertet

Genetika oba roditelja ima ulogu u pubertetu, no studija koju je objavio New England Journal of Medicine ukazuje na to da, ako uđete u pubertet ranije od svojih vršnjaka, to možete zahvaliti ocu.