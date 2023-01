Najbolja hrana i piće ako imate koronu

Podijeli :

Izvor: Pexels

Iako omikron soj koronavirusa ima blaže simptome od ranijih verzija, ipak je važno paziti što jedete i pijete dok traje infekcija. Ako ste vi ili vaše dijete zaraženi koronavirusom, trebate pomoći vlastitom organizmu da se što uspješnije bori protiv virusa. U ovom članku vam otkrivamo koja hrana i piće, prema savjetima nutricionista, može pomoći ublažavanju simptoma i jačanju vašeg imunološkog sustava.

Juha od povrća

Mučnina i povraćanje se kod nekih ljudi mogu javiti kao simptomi omikrona. Samim time, poželjno je jesti lakoprobavljive namirnice poput juhe od povrća. ”Topla juha od povrća s prilogom proteina, poput piletine i tofua je najbolji izbor, jer će povrće pružiti obilje vitamina i minerala koji su posebno neophodni za vrijeme bolesti”, objašnjava dijetetičarka Morgyn Clair i dodaje da proteini podržavaju zdravu imunološku funkciju, budući da se svi enzimi u tijelu sastoje od proteina. Osim toga, ako imate upaljeno grlo i začepljen nos, topla tekućina će vam pomoći kod smirivanja upale i razrjeđivanja sluzi.

Temeljac od kostiju

Još jedno jelo koje može pomoći osobama dok se bore s koronavirusom je temeljac od kostiju. Nutricionistica Paula Doebrich objašnjava da većina ljudi ima slab apetit kada su zaraženi koronavirusom, tako da je priprema jela s temeljcem od kostiju izvrstan način za unos hranjivih tvari. Ističe da temeljac od kostiju sadrži brojne hranjive tvari koje su potrebne za pravilno funkcioniranje imunološkog sustava, kao što su proteini, kalcij, magnezij, fosfor, cink, željezo i drugi minerali.

Dr. Frank Lipman objašnjava da je temeljac od kostiju izvrstan za odrasle, ali i djecu kada je apetit narušen zbog infekcije. ”Najbolje što možete učiniti za zdravlje svoje djece jest da im ne dajete namirnice koje su prerađene i pune šećera, jer takva hrana dovodi do upale i ugrožava imunitet”, upozorava Lipman.

Bobičasto voće

Za vrijeme trajanja infekcije covidom je poželjno jesti hranu bogatu vitaminima, među kojom se ističe bobičasto voće jer je prepuno antioksidansa, kao što su kvercetin i vitamin C. ”Bobičasto voće sadrži snažne antioksidanse, flavonoide, koji su odgovorni za jačanje imuniteta. Flavonoidi mogu smanjiti stvaranje slobodnih radikala i oksidativnih oštećenja te sadrže antivirusna svojstva”, govori dijetetičarka i nutricionistica Linda Altenburger te dodaje da je bobičasto voće neophodno za smanjenje upale. Prema tome, borovnice, maline, jagode i drugo bobičasto voće se svakako trebaju naći na vašem jelovniku.

Koja hrana je najbolja za jačanje imuniteta? Pulmolog Srića objasnio koji simptomi krakena znače da trebate doći u bolnicu

Zobene pahuljice

Shawn M. Talbott, nutricionist i voditelj istraživanja Amare Wellness centra, kao jedno od jela koje je poželjno jesti za vrijeme covid infekcije predlaže zobene pahuljice, odnosno zobenu kašu. ”Zobene pahuljice izvrstan su izvor vlakana, koja pomažu hraniti dobre bakterije u našem mikrobiomu te imunološkom sustavu šalju protuupalne signale za borbu protiv virusa”, objašnjava Talbott. Osim toga, zobene pahuljice su jednostavne za pripremu, a Talbott predlaže da ih obogatite šakom borovnica i jogurtom.

Citrusno voće

Mnogi simptomi povezani s covid infekcijom nalikuju simptomima obične prehlade, od začepljenog nosa preko kašlja do upale grla. Agrumi poput limuna, limete, grejpa i naranče često se preporučuju osobama koje imaju prehladu. Nutricionist Jay Cowin ističe da su agrumi izvrstan izvor vitamina C, antioksidansa za koji je poznato da jača imunološki sustav. ”Navedena svojstva čine agrume dobrim izborom za osobe koje imaju covid. Vitamin C također može smanjiti, čak i spriječiti prehladu, može pomoći u bržem suzbijanju infekcija i spriječiti komplikacije koje bi virusi mogli uzrokovati”, objašnjava Cowin.

Losos

Osobe koje nemaju problema s apetitom, unatoč zarazi, u svoju prehranu mogu dodati bogatiji izvor proteina poput lososa. ”Masna riba poput lososa je prepuna zdravih masti”, govori nutricionistica Reda Elmardi. Dodaje da je omega 3 riblje ulje koje sadrži divlji losos snažno i protuupalno, što znači da može imati ključnu ulogu kod liječenja infekcije covidom.

Voda

Hidratacija je presudna za odrasle i djecu tijekom zaraze koronavirusom. ”Voda obavlja mnoge vitalne funkcije u tijelu. Čak i blaga dehidracija može dovesti ili pogoršati osjećaj umora koji je povezan sa simptomima covida”, objašnjava dijetetičarka Lyndsay Hall. Gubitak tekućine od samo 1% do 3% može utjecati na mentalnu oštrinu, fokus i energiju, odnosno sve segmente koji su već ugroženi zbog prisutnosti virusa. Kako biste ostali hidrirani dok traje infekcija je potrebno više puta tijekom dana piti vodu. Ako ne možete piti običnu vodu, dodajte joj malo limuna kako bi vam bila ukusnija ili pripremite nezaslađeni čaj.