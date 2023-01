Najveći mitovi o mršavljenju zbog kojih se samo još više debljamo

Podijeli :

Izvor: Pexels

Namjeravate li skinuti neželjene kilograme, sigurno ćete naići na mnoštvo savjeta od kojih su mnogi zapravo samo najobičniji mitovi koji uopće ne pomažu, upozoravaju liječnici. Na internetu postoji mnoštvo savjeta i trikova o prehrani te mršavljenju, a neki od njih nisu istiniti.

Dr. Sameer Sanghvi, liječnik opće prakse i voditelj kliničke tehnologije, podijelio je najčešće mitove o mršavljenju koje najčešće čuje od svojih pacijenata, a s njima se, objašnjava, nimalo ne slaže jer bi oni zapravo mogli spriječiti da postignu fitness ciljeve, piše Express i prenosi Index.

Brze dijete učinkovite su za skidanje kilograma

Velik broj njegovih pacijenata odlučuje se na brze dijete koje u samo nekoliko tjedana ili mjeseci obećavaju nevjerojatne rezultate i gubitak kilograma. Međutim, Sanghvi objašnjava kako upravo ovakav režim nikako ne preporučuje.

”Otprilike početkom svake nove godine mnogi ljudi svoju pozornost usmjeravaju na ciljeve mršavljenja te se odlučuju na brze dijete. Ne preporučujem nikakve brze dijete jer one samo usporavaju vaš metabolizam, utječući na vašu sposobnost mršavljenja. Slično tome, ne bih poticao ni potpuno odricanje od određenih skupina hrane poput mesa ili ugljikohidrata. To može dovesti do nedostatka važnih vitamina i minerala”, tvrdi liječnik.

”Prema vlastitom iskustvu, mršavljenje zahtijeva vrijeme i predanost. Ciljajte da ne izgubite više od jednog kilograma tjedno. Uvijek govorim svojim pacijentima da se usredotoče na nekoliko realnih promjena u svojoj prehrani i rutini aktivnosti.”

Kokosovo ulje najzdravije je ulje

Još jedan mit koji dr. Sanghvi često čuje od svojih pacijenata jest uvjerenje da je kokosovo ulje najzdravije ulje za pripremu jela, a tvrdi kako to nije istina. Objasnio je i zašto.

”Kokosovo ulje često koriste osobe koje nastoje iz korijena promijeniti stil života, a ova namirnica reklamira se kao superhrana i najbolja alternativa drugim uljima. Međutim, kokosovo ulje zapravo ima 20 posto više kalorija od mnogih drugih namirnica poput maslaca. Osim toga, kokosovo ulje također sadrži oko 65 posto više zasićenih masnoća od maslaca, istu količinu kao goveđe ulje. Ova vrsta masti povezana je s lošim kolesterolom i stoga može doprinijeti problemima poput bolesti srca i moždanog udara”, upozorava.

Konzumiranje hrane s niskim udjelom masti pomaže pri mršavljenju

Mnogi ljudi koji nastoje smršavjeti misle da bi trebali jesti hranu s manje masnoće kako bi izgubili nakupljene kilograme, ali dr. Sanghvi kaže da to nije nužno ispravan pristup mršavljenju. Naime, on smatra kako ne postoji režim prehrane koji propisuje koliko malo masnoće treba sadržavati hrana s oznakom ”niske ili smanjene masnoće”.

Isto tako, naglašava kako mnogi brendovi hrane mogu koristiti ovu oznaku jednostavno zato što proizvod sadrži najmanje 30 posto manje masti od punomasne verzije, a zapravo svejedno može predstavljati hranu s visokim udjelom masti koji ne pomaže prilikom mršavljenja.

”Povrh toga, mnoge namirnice s niskim udjelom masti često sadrže visoke razine šećera. Konzumiranje velikih količina šećera će, naravno, negativno djelovati na vaše mršavljenje jer je visoko kalorično, a ima malu nutritivnu vrijednost”, objašnjava.

Određene namirnice ubrzavaju metabolizam

Još jedan uobičajeni mit, prema dr. Sanghviju, jest vjerovanje da neka hrana može ubrzati metabolizam.

”Namirnice poput zelenog čaja, jabučnog octa i čilija samo su neke od namirnica za koje možemo čuti da ubrzavaju naš metabolizam pomažući tijelu da sagori više kalorija i samim time pomažu u mršavljenju. No, zapravo je vrlo malo znanstvenih dokaza koji bi to poduprli. Povrh toga, mnogi proizvodi za koje se kaže da pospješujuuzrok debljanj vaš metabolizam zapravo imaju visok sadržaj šećera i kofeina što samo pridonosi dodatnom debljanju”, tvrdi liječnik.

