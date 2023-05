Ne pretjerujte s jajima. Ovo je pet opasnih nuspojava pretjerane konzumacije

Podijeli :

Jaja su zdrava hrana, ali kada ih jedete umjereno i bez pretjerivanja.

Ako postoji neka hrana oko koje se često raspravlja što se tiče njezine zdravstvene ispravnosti, onda su to jaja. Tijekom godina jaja su se smatrala svime, od primjera savršene cjelovite hrane do zastrašujućeg vjesnika srčanih bolesti. I iako se čini da znanost sada potvrđuje da su jaja zapravo zdrava hrana, još uvijek je istina da ih ne treba jesti previše.

Dakle, koje bi se neprikladne nuspojave mogle doživjeti od jedenja previše jaja i koliko ih je previše? Evo što će se dogoditi ako pretjerate s kajganama, kuhanim jajima ili jajima na oko, piše Eat This Not That.

Koliko jaja je previše jaja?

Jedna porcija jaja je jednostavno jedno jaje ili dva bjelanjka. Ali teško da možete napraviti zadovoljavajući omlet od samo jednog jajeta. Prema Mayo Clinic Health Systemu, većina zdravih ljudi može jesti do sedam jaja tjedno bez utjecaja na zdravlje srca.

Studija iz 2018. u časopisu American Journal of Clinical Nutrition čak je otkrila da konzumacija do 12 jaja tjedno tijekom tri mjeseca nije utjecala na faktore kardiovaskularnog rizika kod osoba s predijabetesom i dijabetesom tipa 2. (Međutim, vrijedi napomenuti da su ljudi u studiji slijedili dijetu osmišljenu za mršavljenje.)

Različiti čimbenici mogu utjecati na to koliko je jaja previše za svakog pojedinca. Ako imate bolest srca ili dijabetes, razgovarajte sa svojim liječnikom kako biste odredili svoju najbolju osobnu granicu.

Pet mogućih nuspojava

Možda ćete konzumirati previše kolesterola

Većinu kolesterola u našoj krvi proizvodi jetra, a ne unosimo ga hranom. Ipak, jaja sadrže velike količine kolesterola – oko 190 miligrama. Ovisno o drugim namirnicama koje vaša prehrana uključuje, možete lako premašiti preporučeni dnevni unos kolesterola ako jedete više jaja po danu.

Mogli biste povećati rizik od srčanih bolesti

Većina se stručnjaka slaže da jedno jaje dnevno ne povećava rizik od srčanih bolesti. S druge strane, tri ili četiri jaja svako jutro mogla bi biti druga priča. Velika meta-analiza iz 2022. u časopisu Circulation zaključila je da su veća dnevna konzumacija jaja i ukupni kolesterol u prehrani povezani s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i smrti. Dodatna istraživanja mogla bi razriješiti godine naizgled proturječnih dokaza o jajima i srčanim bolestima, ali za sada je vjerojatno mudro jesti jaja u umjerenim količinama.

Mogli biste se udebljati

Ako vaša omiljena hrana uz jaja uključuje tešku hranu poput masnih kobasica, kolačića, slatkih palačinki ili kave obogaćene šećerom, doručak bi vas mogao opteretiti. Mogli biste primijetiti da vam težina raste ako jedenje visokokaloričnog doručka s jajima postane dnevna navika.

Mogli biste povećati rizik od dijabetesa

U studiji iz 2009. u časopisu Diabetes Care, ljudi koji su jeli više od sedam jaja tjedno imali su veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 od onih koji su jeli manje jaja. Ipak, druga su istraživanja otkrila da konzumacija jaja zapravo može poboljšati kontrolu šećera u krvi i osjetljivost na inzulin kod ljudi s predijabetesom i tipom 2.

Možda ćete na kraju jesti više nezdrave hrane

Način kuhanja jaja ne mijenja njihov hranjivi faktor, ali ono s čime ih kuhate sigurno može. Mnogi ljudi prže svoja jaja na maslacu ili ih poslužuju s prerađenim mesom s visokim udjelom masnoće i natrija poput slanine ili šunke. Na taj način jaja mogu biti sredstvo za nesvjesno konzumiranje viška zasićenih masti, natrija i kalorija. To (možda više od samih jaja) može dovesti do povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti, prenosi Večernji.hr.

