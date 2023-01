Nema “uradi sam”: Ovi kućanski radovi su strogo zabranjeni u Njemačkoj

Podijeli :

Izvor: Shutterstock

Postoje mnogi manji radovi na kući ili stanu koje volimo obaviti sami, poput postavljanja polica, bojanja zidova ili mijenjana žarulja, no ako živite u Njemačkoj mogli biste se vrlo lako naći u problemu.

Naime, ondje postoje strogi propisi za neke projekte tako da neke električne radove mora izvesti stručnjak, piše Fenix magazin.

Mnogi “uradi sam“ majstori stoga vole sami obavljati manje, a u nekim slučajevima i veće poslove jer su troškovi pravih majstora sve veći.

No u Njemačkoj ne mogu sve poslove stvarno obavljati samo privatne osobe jer postoje strogi zakonski propisi, posebice oni koji se tiču električnih instalacija, kojih se svakako trebate pridržavati. Postoje razlozi zašto je privatnim osobama zabranjeno postavljanje električne instalacije.

Prazne police u njemačkom dm-u: Osvanula obavijest u dućanima drogerije Ikea povlači proizvod, kupcima poručili da ga prestanu koristiti

Maren Cornils iz Središnjeg udruženja njemačkih obrtnika elektrotehnike i informacijske tehnologije (ZVEH) objasnila je za t-online.de da postoji povećana mogućnost opasnosti čak i kod navodno jednostavnih zadataka, kao što je postavljanje i uklanjanje utičnica ili žarulja.

Postoji i pravna osnova za zabranu. Prema paragrafu 13 Odredbe o niskonaponskom priključku (NAV), električne sustave priključene na javnu mrežu za opskrbu električnom energijom u Njemačkoj ne smiju postavljati, modificirati ili popravljati osobe koje za to nisu obučene.

Električne instalacije, kao što su ugradnja utičnice ili spajanje stropnog svjetla, uvijek trebate izvršiti specijalizirana tvrtka. Ali možete sami, ako ste vješti, napraviti nekoliko manjih poslova kao što su zamjena žarulja, postavljanja lampi, postavljanje kablova u prazne cijevi ili polaganje kablova u podžbukne utičnice.

Naravno, važno je da ste prethodno isključili osigurače, a u slučaju nepravilnosti ili nejasnoća, nemojte se ustručavati pozvati u pomoć stručno osoblje.

No što ako prekršite zabranu? Kazna za samostalnu instalaciju je malo vjerojatna. No, ako prouzročite štetu, osiguranje će to teško platiti jer ste taj posao morali prepustiti specijaliziranoj tvrtki. Osim toga, riskirate zdravstvene posljedice, stoga je najbolje da električne radove uvijek obavljaju obučeni stručnjaci.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

VIDEO Ne znate koliku napojnicu ostaviti u eurima? Pogledajte Milunov savjet Konobarica otkrila: Ovih osam stvari nikad nemojte raditi u kafiću!