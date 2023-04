Nemate mjesta u zamrzivaču? Isprobajte ovaj učinkoviti način organizacije

Podijeli :

Pexels

Jeste li ikada otvorili zamrzivač kako biste zgrabili jedan mali predmet,a zatim se dogodila lavina ispadanja svih drugih proizvoda iz zamrzivača? Ne mora biti ovako; postoji bolji način za organizaciju prostora u zamrzivaču. Ua organizaciju svog zamrzivača trebaju vam tri predmeta: kopče za registratore, okomiti držači za datoteke i vodootporni marker. Evo što ćete učiniti s njima:

Spojnice za registratore su za vaše police

Ako u vašem zamrzivaču postoje žičane police, kopče za registratore vaša su organizacijska zvijezda sjevernjača. Pričvrstite ih oko žica s gornje strane, tako da dio za kopču visi ispod police, a dio koji se može stisnuti iznad nje. Sada možete objesiti vrećice sa smrznutom hranom s donje strane police, što je samo po sebi sjajno — ali dvostruko je korisno ako su te vrećice otvorene, jer kopče služe za spremanje, organiziranje i brtvljenje vaših vrećica, piše Lifehacker.

Stalak za časopise služi za odvajanje sitnih predmeta

Koliko struje potroši zamrzivač mjesečno? Nemate mjesta u zamrzivaču? Napravite ga uz ove trikove!

Glavni problem sa zamrzivačima je taj što predmet morate stavljati na predmet pa dolazi do međusobnog smrzavanja, a to otežava da vidite što se nalazi u donjem redu te cijele kupole proizvoda. Ono što vam je potrebno ovdje su okomiti držači za datoteke, koje na internetu možete nabaviti pod raznim imenima poput stalak za časopise, držač za datoteke i stolni organizator. Da budemo jasni, mislimo na one spremnike za pohranu u obliku slova L koji stoje ravno na vašem stolu.

Treba ih postaviti duž stražnje stijenke zamrzivača, idealno na dno. Upotrijebite jedan za smrznuto voće, jedan za smrznuto povrće, jedan za smrznuto meso – koja god vam organizacijska struktura odgovara. Oni funkcioniraju odlično jer ne zauzimaju puno prostora, ali svakom predmetu daju nešto na što se može okomito nasloniti, tako da nije sve nagomilano i možete vidjeti sve što se nalazi unutra jednim pogledom.

Koristite marker da sve jasno označite

Naposljetku, označavanje smrznute hrane iznimno će vam pomoći kada treba sve dobro organizirati. Ako ste prije nekog vremena napravili veliku količinu juhe i malo zamrznuli za kasniju upotrebu, mogli ste lako zaboraviti što se nalazi unutar tog tajanstvenog Tupperwarea. Pisanje datuma izrade i zamrzavanja hrane, plus o kojoj se hrani radi, štedi vas mnogo gnjavaže.

Označite i svoje okomite držače za smrznute proizvode. Mogućnost da na prvi pogled jasno vidite što imate u zamrzivaču pomoći će vam da izbacite ono što vam više ne treba, pokupite ono što vam treba u trgovini, a ne udvostručite stvari koje već imate, zadržavajući previše stvari spremnih za lavinu čim otvorite vrata zamrzivača.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

HZZO čisti liste: Čak 300 tisuća građana ostaje bez zdravstvenog osiguranja? Uvode se goleme kazne za ustaški pozdrav, tko vikne ZDS ostaje bez četiri plaće Potres magnitude 6,5 u Rusiji