Netflix bi vjerojatno trebao obrisati ovaj tvit prije zabrane dijeljenja lozinke

Netflix planira zabraniti dijeljenje lozinki. Streaming servis je objavio da svi koji dijele svoj Netflix račun s nekim tko ne živi s njima više to neće moći raditi. "Ljudi koji ne žive u vašem kućanstvu morat će koristiti vlastiti račun za gledanje Netflixa", navodi servis.

“Iako naši uvjeti korištenja ograničavaju korištenje Netflixa na kućanstvo, prepoznajemo da je ovo promjena za članove koji dijele svoj račun šire. Budući da uvodimo plaćeno dijeljenje, članovi u mnogim zemljama također će imati opciju dodatnog plaćanja ako žele dijeliti Netflix s ljudima s kojima ne žive”, kažu iz Netflixa.

Iako se godinama nagađalo da će doći do zabrane dijeljenja lozinke, svima je ovo šokantna vijest. Pogotovo onima koji znaju da je Netflix podržavao dijeljenje lozinke, a za to postoje i dokazi.

Naime, streaming servis je u ožujku 2017. godine objavio tvit u kojem je pisalo: “Ljubav je dijeljenje lozinke.” No, izgleda da više nemaju takvo mišljenje.

Naravno, puno je ljutitih gledatelja zbog novih odluka Netflixa koji su pronašli ovaj stari tvit i sada ga komentiraju. Pogledajte urnebesne odgovore na Netflixovu objavu.

Podsjetimo, Netflix je osmislio metodu kako spriječiti dijeljenje lozinki. Korisnici će se morati redovito prijavljivati na Netflix račun iz svog doma. Ukratko, morat će se prijaviti na svoj uređaj sa svoje kućne Wi-Fi mreže jednom svaki 31 dan. Ako korisnici to ne učine, njihov Netflix račun bi mogao biti blokiran.

