Nutricionistica otkrila šest znakova koji otkrivaju da pijete previše alkohola

Konzumacija alkohola se često povezuje sa slavljima i gotovo da ne može proći rođendanska proslava ili svadba bez ijedne kapi alkohola. No, ako ste primijetili da vam piće postaje sve češća pojava u životu i nije striktno povezana s određenim radosnim događajima, nutricionistica Hannah Braye upozorava da biste trebali razmisliti o smanjenju. Iako je općepoznato da previše alkohola može dovesti do neugodnih glavobolja, Braye dodaje kako to može imati jako loš učinak na ostatak vašeg tijela.

Kako objašnjava za portal The Sun, postoje određeni znakovi koji mogu ukazivati na to da pretjerujete s konzumacijom alkohola te biste je trebali svesti na najmanju moguću mjeru.

To su:

nadutost

mučnina ili povraćanje

problemi sa spavanjem

problemi s kožom (prištići, crvenilo, akne)

problemi sa zubima

problemi s vidom.

Iako svaki od ovih simptoma ne mora nužno značiti da su uzrokovani pretjeranom konzumacijom alkohola, nutricionistica objašnjava da upravo ovi znakovi mogu ukazivati da pretjerujete s unosom alkoholnih pića.

