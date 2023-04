Nutricionistkinja savjetuje: Treba izbjegavati odmrzavanje hrane na zraku

Podijeli :

Postoji puno mitova vezanih uz hranu, a jedan od njih je da se namirnice kao što su špinat, krumpir ili gljive ne smiju grijati. Nutricionistkinja Anja Rimac otkriva da se sva hrana smije grijati, ali zato treba obratiti pozornost na više stvari. Osim toga, posebnu pažnju treba obratiti i kod odmrzavanja namirnica

Kod kuhanja uvijek treba paziti da su namirnice svježe, ali i da su dovoljno dobro termički obrađene. Jednom tako napravljene namirnice se onda mogu pospremiti u hladnjak i ponovno jesti idući dan za ručak, uz prethodno podgrijavanje.

“Nakon kuhanja jela, u roku od najviše dva sata je bitno pravilno skladištiti namirnicu/jelo, to jest pospremiti ju u hladnjak. Nakon toga, istu večer ili drugi dan, sve namirnice se smiju podgrijavati barem jednom, a najbitnije je da se zagriju barem do 75 celzijevih stupnjeva prije ponovne konzumacije, a ako je jelo tekuće onda do 100 stupnjeva celzijevih”, rekla je nutricionistkinja Rimac za Mirovina.hr.

Dodala je i kako se većina hrane treba grijati od dvije do četiri minute u mikrovalnoj pećnici na jakim postavkama ili se treba grijati nekoliko minuta na štednjaku ili u pećnici. S druge strane, treba izbjegavati grijanje hrane na pari ili u sporim kuhalima jer može doći do razmnožavanja bakterija.

Hranu preko noći ne biste trebali ostavljati na sobnoj temperaturi, pogotovo ne u ljetnim mjesecima jer može doći do razvoja bakterija i toksina u hrani. Kako je rekla nutricionistkinja, bakterije se obično razvijaju na temperaturi od 5 do 60 stupnjeva.

“Važno je da se hrana brzo ohladi i stavi u hladnjak, najbolje unutar dva sata nakon pripreme ili konzumacije, kako bi se spriječio rast bakterija i trovanje hranom. Ako se hrana ostavi na sobnoj temperaturi preko noći, preporučuje se da se odbaci radi sigurnosti”, objasnila je nutricionistkinja.

Zamrzavanje i odmrzavanje hrane

Isto tako, treba znati kako pravilno zamrznuti, ali i kako odmrznuti hranu. Kod zamrzavanja je važno to napraviti što prije. Nutricionistkinja nam je rekla da zamrznuta hrana može trajati od šest mjeseci do godinu dana, ovisno o vrsti hane i načinu pripreme. Na primjer, prije zamrzavanja se povrće treba prvo kratko kuhati na pari ili u vreloj vodi, a nakon toga se osuši papirnatim ručnikom i onda se pakira u plastične vrećice za zamrzavanje ili u hermetički zatvorene posude.

Pravila postoje i kod odmrzavanja hrane. Točnije, to bi bilo najbolje napraviti preko noći u hladnjaku, u hladnoj vodi ili na brzinu u mikrovalnoj pećnici, ali nikako ne na sobnoj temperaturi.

“Ako odmrzavate u hladnoj vodi, hranu stavite u plastičnu vrećicu i stavite u veliku zdjelu s hladnom vodom. Vodu treba mijenjati svakih 30 minuta kako bi se hrana odmrzavala ravnomjerno”, kazala je nutricionistkinja za Mirovina.hr.

