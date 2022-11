Obožavatelji izradili Musku spomenik vrijedan 600.000 dolara: Želimo ga upoznati

Podijeli:







Izvor: TheHollywoodFix.net / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Obožavatelji Elona Muska napravili su 10 metara dug spomenik posvećen njihovu junaku, čija ih je izrada stajala više od 600.000 dolara.

Jedinstveni kip prikazuje glavu najbogatijeg čovjeka na svijetu pričvršćenu za stilizirano tijelo koze dok jaše na raketi, piše Independent.

Zamisao je to tvrtke za kriptovalute Elon GOAT Token ($EGT) koja ga krajem mjeseca planira predstaviti i pokloniti milijarderu na njegovu radnome mjestu u Austinu.

Iz $EGT-a su pojasnili kako je većina ljudi mislila da se to nikada neće realizirati, no “nakon godinu dana rada na kipu poklonit ćemo ga Elonu”. “Doista samo želimo upoznati tipa i pokloniti mu kip, uostalom, on je najinovativniji čovjek na svijetu, stoga GOAT, znači Greatest Of All Time”, rekli su iz tvrtke.

Aluminijsku glavu izradili su kanadski kipari Kevin i Michelle Stone. Kevin je lokalnoj tv postaji kazao da su samo na izradu glave potrošili više od 700 sati. Iz $EGT-a su pojasnili da su “Musku izgradili spomenik vrijedan 600.000 dolara u čast njegovih brojnih postignuća i predanosti kriptovaluti”.

Spomenik bi se Musku trebao isporučiti i predstaviti 26. studenoga.

