Opasnosti božićnog drvca: Kako provesti siguran Božić s mačkom?

Izvor: Kaboompics.com / Pexels

Kad razmišljamo o božićnim blagdanima, prvo pomislimo na vrijeme provedeno s obitelji u miru i opuštanju.

Međutim, ako imate mačku, za nju to može biti vrlo izazovno vrijeme ispunjeno stresom. Jedna od opasnosti je božićno drvce, koje mačke, poznati akrobati, gledaju kao igračku.

Opasnosti božićnog drvca

Mačke su vješte u penjanju, stoga nije čudno da božićno drvce, sa zanimljivim kuglicama i šarenim lampicama, smatraju izazovom za penjanje. No za razliku od drugog drveća, bor ili jelka mogu biti opasni za četveronožne prijatelje.

Slomljeni božićni ukrasi mogu dovesti do posjekotina, a ako mačka slučajno proguta neku krhotinu, postoji rizik i od unutarnjih ozljeda opasnih po život. Ništa manje opasne nisu ni šljokice i vrpce za božićne poklone, koje, u slučaju gutanja, mogu prouzročiti začepljenje crijeva. Ako se ne liječi, to može dovesti do smrti.

Ostali izvori opasnosti su otpale borove iglice. Mačkama su neprobavljive i u najgorem slučaju uzrokuju perforaciju crijeva.

Pijenje vode iz postolja ili lizanje kore drvca također može dovesti do trovanja.

Također postoji rizik da se božićno drvce prevrne ako ga mačka koristi kao penjalicu ili povuče lanac lampica.

Savjeti kako smanjiti potencijalne opasnosti

Kako biste smanjili ove brojne opasnosti, pri postavljanju i ukrašavanju drvca obratite pozornost na sljedeće točke:

– Za ukrašavanje je najbolje koristiti materijale izrađene od drveta, slame ili čvrste plastike.

– Obratite pozornost na to da je laki lanac s lampicama čvrsto pričvršćen na grane i da kablovi ne vise s drvca. Kako biste bili potpuno sigurni, trebali biste izbjegavati prave svijeće na božićnom drvcu.

– Čim prije maknite otpale borove iglice kako ih vaša mačka u igri ne bi progutala.

– Provjerite je li drvce stabilno. Čvrst stalak s dodatnim užetom kojim je drvce pričvršćeno na zid osigurava optimalnu potporu.

Unatoč povećanom riziku od opasnosti, Božić s mačkom može biti ugodan i spokojan. Oni koji slijede gore spomenute upute moći će bezbrižno uživati u ovom posebnom vremenu sa svojim ljubimcem, piše Index.

