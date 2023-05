Osam navika u kuhinji kojih se morate riješiti što prije

Podijeli :

Elina Volkova/Pexels

Zamislite da ste posjetili restoran i vidjeli kuhara kako kuha bos ili podiže hranu s poda – izašli biste, zar ne?

Da, restorani bi trebali imati viši standard nego vi kod kuće. Uostalom, mnogo više ljudi ulazi i izlazi, što povećava potencijalnu izloženost bolestima povezanim s hranom.

Sigurnost hrane na stranu, neka pravila iz restorana mogu učiniti i vašu kuhinju čišćom i učinkovitijom. Jednostavno rečeno, postoje neki načini na koje možete imati koristi od toga da ste malo uredniji u vlastitoj kuhinji, a stručnjaci za sigurnost hrane rekli su za HuffPost da se počinje odricanjem od ovih osam uobičajenih navika.

Ovo su neke od najvećih greški koje radite u svojoj kuhinji:

1. Stavljate hranu u hladnjak gdje god ima mjesta

Mnogi ljudi stavljaju hranu u hladnjak gdje god ima mjesta, ne razmišljajući o tome. Ali Ellen Shumaker, doktorica znanosti o hrani rekla je da restorani moraju slijediti stroga pravila o tome gdje staviti namirnice u hladnjak kako bi se izbjegla unakrsna kontaminacija. Na primjer, rekla je da sirova hrana može sadržavati patogene koji uzrokuju bolesti, stoga je važno da ne dolaze u dodir s hranom spremnom za jelo.

Želite napuniti svoj hladnjak kako bi mogao dobiti žig odobrenja inspektora za sigurnost hrane? Shumaker je rekla da skladištite sirovu hranu ispod gotovih opcija jelo u slučaju da pakiranja procure.

Primjerice, držite sirovu piletinu i meso na donjoj polici hladnjaka, dok povrće i drugu hranu koju konzumirate svježe držite na gornjoj polici”, rekla je. Shumaker je dodala kako je važno koristiti odgovarajuće poklopce i posude te čistiti redovito svoj hladnjak kako biste spriječili nakupljanje prljavštine ili vlage, što također može dovesti do kontaminirane hrane.

2. Stavljate novije namirnice na prednji dio smočnice ili hladnjaka, a starije na stražnju stranu

Kad biste sada zavirili u svoju smočnicu, što bi bilo na samom prednjem dijelu? Vaša omiljena vrećica čipsa? Zobene pahuljice koje uzimate svako jutro dok pripremate doručak? Iako bi možda imalo najvećeg organizacijskog smisla stavljati omiljene artikle odmah ispred, Martin Bucknavage, viši suradnik za sigurnost hrane na Odsjeku za znanost o hrani Državnog sveučilišta Pennsylvania, rekao je da restorani koriste metodu koja se zove “prvo uđe, prvo izađe”.

“Želimo prvo upotrijebiti najstariji proizvod, na temelju navedenog roka trajanja”, rekao je. To, kako je objasnio, osigurava da se sve iskoristi i sprječava da hrana kojoj je istekao rok stoji u smočnici, potpuno zaboravljena otraga.

3. Isprobavate hranu prilikom kuhanja istom žlicom više puta

Kada kuhate kod kuće, dio zabave je kušanje u hodu — a to može biti ključno za postizanje odgovarajuće ravnoteže začina. I Bucknavage i Shumaker rekli su da je testiranje okusa dopušteno u kuhinjama restorana, ali postoje stroga pravila kako to učiniti.

“Budući da ljudi mogu nositi patogene kao što je Staphylococcus aureus, ovo je jednostavan način za unošenje bakterija u hranu”, rekao je Shumaker. “Kušanje se može obaviti, ali to treba učiniti na način da kušač ne kontaminira jelo.”

Primjerice, hrana se ne smije kušati iznad posuda za pripremu ili posluživanje, a pribor za kušanje treba biti za jednokratnu upotrebu. Siguran način testiranja hrane, prema Shumakeru, jest korištenje jednokratnog pribora ili tanjura za uzimanje uzorka iz jela, a zatim se odmaknite od druge hrane dok je kušate.

4. Odmrzavanje mesa ili ribe na pultu

Priprema mesa ili ribe za večeru zahtijeva razmišljanje unaprijed. Vjerojatno izvadite izvadite nešto iz zamrzivača i ostavite namirnicu huhinjskom pultu da se odmrzne dok idete na posao ili obavljate neke druge stvari. Ali Bucknavage je rekao da se to nikada ne bi dogodilo u restoranu.

“To može dovesti do zlouporabe temperature hrane, a kod sirovog mesa i ribe, to može dovesti do kvarenja proizvoda i rasta bakterijskih patogena ako ih ima,” rekao je.

Umjesto toga, rekao je da će radnici u restoranu obaviti kontrolirano odmrzavanje, uz održavanje odgovarajuće temperature tijekom cijelog procesa i praćenje termometrom.

5. Nepravilno reguliranje temperature

Govoreći o temperaturama, oba stručnjaka za sigurnost hrane koji su razgovarali s HuffPostom rekli su da premalo ljudi koristi jedan ključni alat kod kuće: termometar za hranu. Shumaker i Bucknavage rekli su da je također važno pobrinuti se da vaš hladnjak ima pravu temperaturu.

6. Slaganje mokrih dasaka za rezanje nakon pranja

Ako svoje daske za rezanje držite jednu na drugoj u ormariću, činite grijeh u pogledu sigurnosti hrane. Bucknavage je rekao da se u kuhinjama restorana daske za rezanje pohranjuju uspravno i nikad naslagane.

“Ovo se radi kako bi se osigurala ispravna drenaža. Ako se pohranjuju jedan na drugu, uhvatit će se vlaga, što može rezultirati rastom plijesni”, rekao je.

7. Sušenje posuđa kuhinjskom krpom

Svatko tko je ikada radio u restoranskoj kuhinji zna da kad se pojavi inspektor za sigurnost hrane, morate odmah sakriti sve kuhinjske krpe, a posebno ih maknuti s radnih ploča. To je zato što mogu biti plodno tlo za bakterije.

“Sušenje krpom za posuđe moglo bi potencijalno ponovno kontaminirati posuđe u slučaju da je krpa kontaminirana”, rekla je Shumaker. Rekla je da bi se takav pribor umjesto toga trebao sušiti na zraku.

8. Dopuštate svom ljubimcu da se druži s vama dok kuhate

Ovo bi moglo biti očito, ali životinje nisu dopuštene u kuhinji restorana jer bi mogle kontaminirati područja svojom dlakom, slinom i drugim izlučevinama. I mačke i psi nose klice koje mogu uzrokovati bolesti koje se prenose hranom. Ako ćete pustiti svog ljubimca u kuhinju, barem operite ruke između pružanja ljubavi i pripreme obroka.

Odbacivanjem ove i sedam drugih navika svoju kuhinju činite prilično čistim mjestom za kuhanje i jelo — čak i ako se s vremena na vrijeme pridržavate pravila 10 sekundi.

