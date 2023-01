Osam razloga zašto žudimo za slanom hranom

Podijeli :

Normalno je s vremena na vrijeme osjetiti neodoljivu želju za prženim krumpirićima ili čipsom. Ali ako vam se čini da redovito žudite za slanom hranom, tijelo vam možda pokušava nešto reći.

S unosom slane hrane treba biti na oprezu jer redovita konzumacija hrane s visokim udjelom soli može negativno utjecati na zdravlje. Američka agencija za hranu i lijekove preporučuje da unos natrija bude manji od 2300 miligrama dnevno, što je otprilike jedna žličica soli. Redovita konzumacija veće količine povećava rizik od visokog krvnog tlaka, koji je glavni uzrok moždanog udara i bolesti srca.

Ako se pitate odakle tolika želja za soli, evo mogućih krivaca koje prenosi Index.

Nedavno ste krenuli na dijetu

Ako ste odnedavno na dijeti, za soli možete žudjeti jer vam je odjednom takva hrana “zabranjena”. “Istraživanja pokazuju da imamo veću želju za hranom koja se smatra lošom i čiji unos pokušavamo ograničiti. Ako krenete na dijetu, vjerojatno ćete početi žudjeti za hranom koju ne biste trebali jesti”, kaže dijetetičarka Erica Ingraham za The Parade. Zato se savjetuje da si ne zadajemo stroga pravila, već da i slanu i slatku hranu jedemo umjereno.

Puno vježbate

Neravnoteža elektrolita koja iscrpljuje natrij u tijelu može potaknuti želju za solju. Prema dijetetičarki Brigitte Zeitlin, “znojenjem gubimo natrij pa će tijelo žudjeti za soli kako bi nadoknadilo razliku”. Nakon treninga je važno nadoknaditi elektrolite izgubljene intenzivnim vježbanjem.

Redovito jedete puno slane hrane

Iako uskraćivanje slane hrane može dovesti do žudnje za njom, zanimljivo je da i njezino redovito jedenje također može dovesti do veće želje za njom. Ako ste navikli na slani međuobrok svaki dan u 16 sati, ta će se želja vjerojatno javiti baš u to doba dana.

Uskoro ćete dobiti mjesečnicu

Da, žudnja je stvarna u PMS-u. Zeitlin objašnjava: “Tijekom menstruacije i neposredno prije nje vaše tijelo prolazi kroz hormonalne promjene koje mogu doprinijeti promjenama u razinama natrija u krvi i dovesti do toga da žudite za više soli.” Znanstvene studije to podupiru, govoreći da je žudnja za hranom s visokim udjelom šećera, soli i masti uobičajena u predmenstrualnoj fazi.

Trudni ste

Slično kao što hormoni mogu dovesti do žudnje za određenom hranom prije menstruacije, Ingraham kaže da se isto može dogoditi i tijekom trudnoće. “Jedna je teorija da to može biti posljedica hormonalnih promjena ili povećanja volumena krvi”, kaže ona.

Pod stresom ste

Prema dijetetičarima, još jedan razlog za žudnju za slanom hranom je visoka razina stresa. Osjećaj stresa podiže razinu kortizola u mozgu. Visoke razine kortizola šalju tijelu poruku da je ugroženo. Tijelo to tumači kao potrebu za više goriva za borbu protiv prijetnje, što dovodi do žudnje za hranom s visokim udjelom soli, šećera i masti.

Umorni ste

I nedostatak sna može uzrokovati žudnju za hranom koja nije toliko zdrava. Znanstvena istraživanja pokazuju da nedostatak sna stvara stres za tijelo, što podiže razinu kortizola, a onda se događa isto što i u prethodnoj točci.

