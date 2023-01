Ova tri suplementa su najbolja za srce, ali neke biste trebali i izbjegavati

Podijeli :

Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Tko želi živjeti dugo sigurno mora voditi brigu i o zdravlju srca, i dok to uključuje pravilnu prehranu i tjelovježbu, novo istraživanje otkriva i kako možemo dodatno utjecati na njegovo zdravlje uz pomoć tri suplementa. Studija objavljena u magazinu Journal of the American College of Cardiology, a koja se bavila analizom 900 kliničkih studija i 27 vrsti mikronutrijenata, otkriva kako određeni suplementi imaju najveći utjecaj na zdravlje srca, a to uključuje: omega 3 masne kiseline, folnu kiselinu i antioksidant Q10.

Prema rezultatima istraživanja, omega 3 masne kiseline, poznatije kao riblje ulje, mogu sniziti rizik od smrti kao posljedice kardiovaskularnih bolesti, dok će folna kiselina smanjiti šanse da će doći do moždanog udara. Antioksidant Q10 smanjuje rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti, prenosi Ordinacija.hr.

Riba bogata omega-3 masnim kiselinama može pomoći oboljelima od covida-19 Pet zdravstvenih problema koji otkrivaju da uzimate previše vitamina

Upravo je ovaj prošireni pristup istraživanja pomogao da se odredi koji su to nutrijenti posebno važni za zaštitu srca, navodi dr. Simin Liu, profesor epidemiologije na sveučilištu Brown i glavni voditelj studije. “Istraživanja suplementa se obično svodi na analizu jednog ili dva minerala, a mi smo odlučili procijeniti sve dostupne podatke i studije o mikronutrijentima, što je uključivalo i fitonutrijente i suplemente antioksidanata i njihov utjecaj na zdravlje srca i brojne kardiovaskularne bolesti”, navodi.

Beta karoten, prirodni pigment, je dokazano suplement koji nije pomogao zdravlju srca, stoji u istraživanju. Pigment se u tijelu pretvara u vitamin A i može pojačati rizik za bolesti srca radi toksičnosti. Može uzrokovati i mučninu, gubitak kose, a i probleme s kostima, tako stoji na stranicama Američke preventivne udruge. U istraživanju stoji i kako vitamin C, vitamin D i vitamin E nemaju nikakve direktne poveznice s dugoročnim zdravljem srca.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.