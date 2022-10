Ovih pet stvari nikad ne biste trebali naručiti u skupom restoranu

Podijeli:







Izvor: Kena Betancur / AFP

Dakle, odlučili ste posjetiti otmjeni restoran. Možda slavite rođendan ili godišnjicu ili se nadate da ćete impresionirati nekoga na prvom spoju. Možda je vrhunska kuhinja vaš uobičajeni obrok. Bez obzira na razlog, zakopčajte se jer čeka vas kulinarska avantura. Nevjerojatno pripremljena jela, vrhunska vina, kreativno osmišljeni kokteli i dekadentni deserti čekaju na vas.

Ali baš kao što postoje mnoge prekrasne stvari koje možete iskusiti u takvom restoranu, postoje i one lošije koje se jednostavno ne isplati naručivati ​​iz ovog ili onog razloga. Ne vjerujete nam? Poslušajte savjete kuhara koji su nam dopustili da zavirimo iza zastora, piše portal Eat This, Not That.

Bilo da je razlog loša kvaliteta, prenapuhane cijene ili nešto sasvim drugo, evo pet narudžbi koje nikako ne biste trebali naručiti u skupom restoranu, prema preporuci kuhara.

1. Sladoled

Možda volite zaroniti žlicu u posudu svog omiljenog sladoleda kod kuće, ali sladoled obično nije nešto što biste trebali naručiti u finom restoranu. “Sladoled na desertnom jelovniku uvijek će biti precijenjen”, kaže Sarah Gunderson, kuharska instruktorica na Auguste Escoffier School of Culinary Arts, koja je radila u luksuznim kuhinjama u Crawford & Son and Jolie u Raleighu u New Yorku.

Međutim, Gunderson je rekla da je u redu naručiti sladoled ako dolazi iz lokalne slastičarne ili ako restoran sam proizvodi sladoled. Također možete pitati kuhara koji je njihov omiljeni desert.

2. Naresci

Pametno dizajnirane plate mesnih proizvoda i sira možda su se uzdigle do statusa top trendova na društvenim mrežama, ali drvene daske za meso i sir prisutne su u kulinarstvu od 15. stoljeća. Ako ovu ponudu slučajno vidite na jelovniku i osjetite potrebu naručiti je, razmislite ponovno. Prema Gunderson, mesne i sirne daske često su precijenjene u vrhunskim restoranima.

“Najbolji način da pronađete i uživate u najboljem mesu i sirevima u svom području je da provjerite lokalne tržnice”, rekla je. “Moći ćete pronaći i podržati nevjerojatne lokalne proizvode u kojima možete uživati ​​iznova i iznova po istoj cijeni kao i to jedno iskustvo objedovanja”, rekla je.

3. Jela s tartufima

Velike su šanse ako naručujete skupo jelo s okusom tartufa kao što rižoto od tartufa, osim ako ne vidite gljive, taj okus najvjerojatnije dolazi od ulja od tartufa ili soli od tartufa.

Prema Gunderson, svježe tartufe ćete dobiti samo ako ih vidite naribane na vrhu vašeg tanjura. To je zato što će restoran željeti da vidite da koriste svježe, nevjerojatne tartufe. “Najbolji način da znate dobivate li najbolji sastojak za svoj novac je da provjerite kada je sezona tartufa”.

4. Kruh

Neki otmjeni restorani mogu ponuditi besplatan kruh uz vaš obrok, dok drugi (u današnje vrijeme sve više) mogu naplatiti svoju uslugu kruha. Prije svega, kruh je zasitan. Trebali biste sačuvati mjesta u trbuhu za ukusna i jedinstvena predjela i glavno jelo. Jedenje kruha prije ili tijekom obroka trebalo bi izbjegavati i iz drugih razloga, prema kuharu Jesusu Alvaradu.

“Nikada ne jedem kruh dok jedem u restoranima jer je ta namirnica često besplatna ili vrlo jeftina, tako da mnogi restorani imaju tendenciju da je ne spremaju pravilno”, rekao je. “Dodatno, gostima se može dati kruh od prethodne noći ako im je ostao”. kaže”, rekao je.

5. Odrezak

Možda ćete biti potaknuti da naručite najskuplju stavku na jelovniku, možda porterhouse odrezak ili preskupi filet mignon. Ali osim ako ne večerate u vrhunskom restoranu specijaliziranim za odreske ili kotlete, mogli biste na kraju platiti velike svote za osrednji komad mesa.

“Većina finih restorana nudit će odreske kako bi umirili mase, ali trebali biste se usredotočiti na njihova craft jela”, rekao je Gunderson. “Tu kuhari zaista pokazuju svoje vještine, s primjerima poput pirjanih svinjskih odrezaka, pačjih prsa i svježeg ulova”.

