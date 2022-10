Podijeli:







Izvor: Photo by Egor Gordeev on Unsplash

Ručak ili večera vani trebali bi biti ugodno i uzbudljivo iskustvo. Međutim, samo zato što ste gost u restoranu, baru ili kafiću, ne znači da ne trebate paziti na svoje ponašanje.

Od pucketanja prstima, do vikanja, ugostiteljsko osoblje otkrilo je što ih najviše nervira kod gostiju, te koje stvari smatraju iznimno nepristojnima, piše Metro.

Agresivna komunikacija

Ako postoji problem, mirno ga iskomunicirajte. Podrazumijeva se, ali bez obzira na to radi li se o krivoj narudžbi hrane ili pića, osoblje tvrdi da bi gosti trebali biti svjesni da ugostitelji i poslužitelji žele da imate najbolje iskustvo i vrhunsku uslugu, tako da svi nedostaci ili pogreške trebaju biti priopćene na miran način. Oni će uvijek rado nadoknaditi zabunu i riješiti problem.

Ne obavještavanje o kašnjenju

Restorani će se često morati suočiti s gostima koji kasne, ali osoblje kaže da je zaista važno da im javite ako će doći do značajnijeg kašnjenja. Ako kasnite, poslužitelji će morati ispuniti gomilu narudžbi odjednom, osobito ako više gostiju kasni, a to može dovesti do gubitka posla ili duljeg vremena čekanja. Stoga je u svačijem interesu obavijestiti osoblje o kašnjenju na rezervaciju.

Pucketanje prstima

Biste li to napravili nekome drugome u svome okruženju? Ako ne, onda nemojte to raditi ni ugostiteljskom osoblju. Konobari se jako trude i cijeli dan su na nogama. Ne morate pucketati prstima da biste privukli njihovu pozornost, samo podignute ruku ili ih pozovite s poštovanjem.

Vikanje na osoblje

Vikanje na osoblje nikada ne završi dobro. Stvaranje scene drugim gostima izaziva nelagodu, konobar će se osjećati jako loše i tjeskobno, a gost krajnje nesretno i iznervirano. Radije sve riješite na miran način, tvrdi osoblje.

Ustajanje radi odlaska ili potraga za hranom

Ako čekate neko vrijeme, umjesto da stojite i odlazite do šanka ili hodate prema konobaru, bolje je privući pozornost upravitelja ili drugog konobara pa upitati za status vaše narudžbe.

“Stajati i razgovarati s konobarom koji je usred preuzimanje narudžbe ili posluživanja stola, svima stvara neugodu i napetu atmosferu”, rekao je jedan konobar, prenosi Večernji.

