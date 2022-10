Podijeli:







Izvor: Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group via AP

Pekara u regiji Zaljeva San Francisca je od kruha napravila "Pana Sola" - skulpturu visoku 180 centimetara u obliku Hana Sola, lika iz "Ratova zvijezda" onako kako je izgledao nakon što je bio "zamrznut u karbonitu" u filmu "Imperij uzvraća udarac".

Hannalee Pervan i njezina majka, Catherine Pervan, suvlasnice pekare “One House Bakery” u Beniciji u Kaliforniji, provele su tjedne u oblikovanju, pečenju i sastavljanju skulpture u prirodnoj veličini stavljajući na drvenu konstrukciju dvije vrste tijesta, od kojih jednu bez kvasca, s višim sadržajem šećera, koja će trajati duže.

Njih dvije su radile noću, kada zatvore pekaru. S ljubavlju izrađeni detalji prikazuju uznemireno lice Hana Sola i kako se napreže da ispruži ruke.

Izvor: Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group via AP

“Mama me je tjerala i da se ostavim tog posla jer sam bila opsjednuta usnama Hana Sola”, rekla je Hannalee Pervan za The New York Times.

Stvaranje “Pana Sola” bilo je za nju posebno značajno, rekla je za novine, jer se zarazila koronavirusom u siječnju 2021. i izgubila osjetila mirisa i okusa, tako da joj je rad na skulpturi bio jedina radost.

Skulptura je prijavljena za godišnje lokalno natjecanje u izradi strašila. Građani će moći glasati birajući među više od dvadeset kreacija trgovina iz tog mjesta.

Obitelj Pervan, veliki ljubitelji znanstvene fantastike i fantastike, napravila je 2020. godine već jednu kreaciju s temom “Ratova zvijezda”, u kojoj su bili Mandalorian i Beba Yoda.

Nažalost, kao i te figure, ni “Pan Solo” neće trajati vječno: tijesto će se na kraju kompostirati.

