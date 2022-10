Pet jednostavnih načina kako kihnuti kad ne možete

Podijeli:







Je li vam se dogodilo da želite kihnuti, ali ne možete? Nos vas svrbi i sve vodi ka tome, ali ne događa se ništa? Ako ste koristili google kako biste došli do informacija, možda ste svašta pročitali, ali stručnjak otkriva o čemu se zapravo radi.

“Kihanje je zaštitni odgovor koji dopušta čišćenje nosa od prljavština, alergena, virusa i bakterija”, navodi dr. John Bosso, imunolog. Kišete kada nos primi signal da nešto prijeti, pa bila to i samo iritacija, a kada kihnete, riješili ste se onoga što iritira nosnicu, piše Ordinacija.hr.

Zašto ponekad ne možete kihuti?

Nije uobičajeno da osoba ne može kihnuti, ali stručnjaci navode da postoje neke stvari koje mogu stajati iza problema. Moguće je da se nešto nalazi u nosu, nešto poput malog predmeta ili čak i gljivičnih spora, a tijelo se samo bori da to izbaci van.

Ozbiljnija stvar može biti, ističe dr. Bosso, neki od neuroloških problema. Naravno, može biti u pitanju jednostavna stvar, kao kad želite kihnuti, a tijelo se s tim ne slaže.

Kako biste to učinili na sigurna način, dr. Bosso savjetuje da iskoristite ove savjete samo nemojte pretjerivati.

POGLEDAJTE U JAKO SVJETLO

Čudno, ali istinito: Neki će ljudi odmah kihnuti kada slučajno pogledaju u jako svjetlo, a to može stimulirati refleksan odgovor. No dobro je zapamtiti da će ovo pomoći samo trećini ljudi i radi se o genetici, kaže liječnik. Dakle, ako vaši roditelji kihnu kada pogledaju u lampu, velike su šanse da ćete i vi. Ako to ne upali, pokušajte s nekim drugim trikom.

POMIRIŠITE JAK ZAČIN

Začini kao što su papar, cimet ili ljuta paprika mogu potaknuti kihanje, a dr. Bosso pojašnjava kako će njihov miris iritirati završetke živaca u nosu. Rezultat će stići brzo i većina ljudi će imati reakciju. Jedino na što morate paziti da ne udahnete cijeli začin jer će vas sigurno nos peći.

POŠKAKLJAJTE UNUTRAŠNJOST NOSA

Uzmite maramicu i lagano gurnite u nos kako biste ga stimulirali iznutra. Ovaj će potez isto tako iritirati završetke živaca u nosu pa ćete uskoro i kihnuti. Ono što ističe dr. Bosso, ali i svi drugi stručnjaci, da morate biti pažljivi te upozoravaju da nikako nije preporučljivo u nos gurati duboko bilo što jer ćete završiti s osjećajem boli a ne samo kihnuti.

IŠČUPAJTE DLAKU IZ NOSA

Ovo vam je možda grozan savjet jer sigurno i sami znate, ako ste ikad čupali dlaku iz nosa, da to nije nimalo ugodno. No kad čupate dlaku dolazi do signalizacije živčanog sustava koji će slati signal mozgu da se kihne radi osjećaja boli ali i samog dodira. Još jednom upozoravamo – čupanje dlaka u nosu nije bezbolan proces.

IŠČUPAJTE DLAKU IZ LICA

Ovo je vrlo sličan trik, ali možda manje bolan. Čupanje dlake na licu, to može biti i obrva, će isto tako stimulirati kihanje i to odmah. Problem je što je dosta nezgodno čupati više dlaka, pa se zaustavite na drugoj ako vam ne pomogne i isprobajte jedan od ranije navedenih savjeta.