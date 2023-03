Pet razloga zašto trebate češće jesti papriku

Podijeli :

Image by congerdesign from Pixabay

Bilo da ih pirjate da ubacite u prženje ili pripremate pizzu po receptu s malo ugljikohidrata, paprike su ukusan dio mnogih različitih vrsta jela. Paprike su također izvrsne grickalice i zdrav način uživanja u omiljenim umacima i umacima.

Srećom, osim što je ovo povrće praktično i ukusno, postoje mnoge dobrobiti paprike koje izravno utječu na vaše zdravlje, piše Eat this not that, a prenosi portal Centarzdravlja.

Iako postoje jedinstvene kvalitete paprike koje pružaju korisnu kombinaciju zdravstvenih prednosti u kojima možete uživati, također je važno usredotočiti se na unos dovoljno raznolikog povrća u vašoj prehrani općenito jer ne postoji samo jedno čudesno povrće koje može pružiti sve što vašem tijelu treba, prema Harvard Healthu .

Ako ste ljubitelj paprike i želite je uključiti u više svojih obroka, toplo preporučujemo da pročitate naš popis znanstveno potkrijepljenih dobrobiti paprike koje proizlaze iz jedenja ove grickalice bogate hranjivim tvarima.

1. Likopen u paprikama može pomoći u borbi protiv oštećenja stanica

Paprike sadrže prirodni pigment likopen, koji se također može naći u lubenici, rajčici, guavi i ružičastom grejpu. Od svih boja paprika crvena je daleko najbogatija likopenom. Ali što ovaj prirodni biljni spoj čini za vaše zdravlje? Prema izvješću objavljenom u Nutrients, likopen je jedan od nekoliko različitih biljnih pigmenata za koje je otkriveno da potencijalno pomažu u borbi protiv slobodnih radikala u tijelu. Slobodni radikali su spojevi koji mogu oštetiti stanice vašeg tijela, što stvara oksidativni stres koji može dovesti do bolesti. Ovo izvješće navodi da likopen pomaže u suzbijanju slobodnih radikala i stoga može pomoći u smanjenju rizika od kardiovaskularnih problema.

2. Njihovi karotenoidi mogu koristiti zdravlju očiju

Žuta i narančasta paprika sadrži dva prirodna pigmenta zeaksantin i lutein, koji se također klasificiraju kao karotenoidi. Ovi karotenoidi, koji se također nalaze u mnogim prirodno žutim i narančastim namirnicama poput dinje, mrkve, jaja i lososa, pokazali su se korisnima za vaše zdravlje na brojne načine. Na primjer, prema izvješću objavljenom u Nutrients, ovi prirodni pigmenti mogu pomoći zdravlju vaših očiju. U izvješću se navodi da su lutein i zeaksantin dio pigmenta koji se nalazi u žutoj mrlji oko mrežnice vašeg oka—točki poznatoj po tome što pomaže u zaštiti od plave svjetlosti. I ne samo to, ovi pigmenti očito također mogu pomoći u zaštiti od katarakte i makularne degeneracije povezane sa starenjem.

3. Crvena paprika je bogata vitaminom C

Paprike su pune vitamina C. Zapravo, paprike zapravo imaju više vitamina C od naranči ! Nešto što mnogi ljudi ne znaju o vitaminu C je da osim njegovih zdravstvenih dobrobiti poput izgradnje imuniteta i upravljanja visokim krvnim tlakom, dokazano je da pomaže kognitivnim funkcijama kako starimo.

Jedna recenzija studije objavljena u BMC Psychiatry uspjela je uspostaviti vezu između nedostatka vitamina C i osjećaja depresije i usporenih kognitivnih funkcija. Iako istraživači tvrde da bi se trebala provesti daljnja istraživanja, u proteklih 20 godina bilo je više studija koje pokazuju povezanost između vitamina C i kognitivnih funkcija—uključujući ovu studiju iz American Journal of Epidemiology, koja je dokazala da vitamin C može zaštititi protiv blagih do teških kognitivnih oštećenja.

4. Paprike mogu pomoći u jačanju imuniteta

Briga o vašem imunitetu bitan je dio održavanja vašeg tijela zdravim. Paprike sadrže solidnu količinu vitamina A , za koji je poznato da pomaže u jačanju našeg imunološkog sustava.

Većina se istraživača složila da nam dovoljne količine vitamina A mogu pomoći u zaštiti od zaraznih bolesti, ali razlog koji stoji iza toga još uvijek je predmet rasprave. Prema Annual Review of Nutrition, to bi moglo biti zato što nedostatak vitamina A sprječava našu sposobnost apsorpcije hranjivih tvari kroz regeneraciju određenih crijevnih barijera nakon infekcije. Vitamin A također je potreban za izgradnju važnih stanica koje se bore protiv zaraznih bolesti.

5. Paprike su odličan izvor vitamina B6

Još jedna dobrobit koju neki ljudi možda ne očekuju od hrane poput paprike je ta da vam one zapravo mogu poboljšati raspoloženje. Crvena paprika sadrži više od 35% vaše dnevne vrijednosti vitamina B6, vitamina za kojeg se zna da poboljšava raspoloženje i smanjuje rizik od depresije. Prema studiji objavljenoj u Journal of Inherited Metabolic Diseas, vitamin B6 može se koristiti kao dodatak za pomoć kod simptoma depresije. Međutim, važno je napomenuti da samo u papriki ne možemo dobiti dovoljno visoke razine B6, pa se ona nikada ne bi trebala koristiti kao sredstvo za liječenje depresije.

