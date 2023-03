Pet savjeta stručnjaka kako se nositi s novim šefom

Podijeli :

Photo by krakenimages on Unsplash

Odnos koji na novom radnom mjestu gradite sa svojim nadređenim najvažniji je koji tamo možete uspostaviti. Njihova potpora - ili nedostatak iste - odrediti će hoćete li stagnirati ili napredovati.

Dakle, prilikom promjene radnog mjesta ključno je znati na koji način vaš novi šef upravlja timom kako bi se mogli što prije uklopiti u njegove ili njene planove.

Prema Lari Hogan, menadžerskoj trenerici i autorici knjige “Resilient Management, postoji pet ključnih pitanja koje bi zaposelnici trebali postaviti svom novom šefu.

1. Koji posao ili projekt vam je trenutno prioritet?

“Ovo pitanje je način da dobijete više informacija o problemima koji muče vašeg šefa. Bez obzira na odgovor, steći ćete bolji uvid o tome radite li na rješavanju problema koji su vašem šefu na vrhu prioriteta”, tvrdi Hogan.

2. Koje ciljeve biste željeli da tim postigne ove godine?

Gregory Tall, ima više od 15 godina iskustva u odjelu ljudskih resursa. On smatra da je važno postaviti ovo pitanje kako biste točno razumjeli što šef želi od svojih zaposlenika.

“Opisi poslova često nisu specifični, tako da trebate čuti izravno od svog nadređenog što je najvažnije za vašu poziciju. Što više, dobra je ideja da ovo bude redovita tema razgovora, budući da se prioriteti mogu mijenjati“, kazao je.

3. Objasnite na koji biste način voljeli komunicirati i dobivati informacije?

Gorick Ng, savjetnik za karijeru na Sveučilištu Harvard i autor knjige “The Unspoken Rules: Secrets to Starting Your Career Off Right”, rekao je da je ovo dobro pitanje jer “nedovoljna komunikacija dovodi do dvosmislenosti. Dvosmislenost dovodi do tjeskobe. Anksioznost dovodi do mikromenadžmenta. Usklađivanje stila komunikacije i učestalosti komunikacije može vam pomoći da izbjegnete mikroupravljanje!”

4. “Koji je najbolji način da vam se obratim s pitanjem?”

“Ako ste novi zaposlenik ili imate novog šefa, usredotočite se na komunikaciju i težite međusobnom razumijevanju. Lakše je uspostaviti novu vezu nego popraviti oštećenu”, tvrdi Ana Goehner, karijerna savjetnica.

Zato Goehner preporučuje da pitate svog novog šefa kako zapravo voli da mu se postavljaju pitanja.

“Možete razgovarati o svojim potrebama, ali budite otvoreni za povratne informacije. Recite primjerice svom šefu da ne provjeravate poruke nakon radnog vremena. Ako recimo ne volite imati tjedne sastanke jedan na jedan, pitajte bi li bili otvoreni za neki drugačiji pristup. Ponekad vam ono što šef radi može reći više od onoga što ona ili on kažu. Također možete promatrati kako se šef ponaša kako biste stekli bolju ideju o tome kako zapravo funkcionira”, poručuje Goehner.

5. “Mogu li nešto učiniti da ti pomognem da se bolje upoznaš s timom ili prirodom posla?”

Ako je vaš šef taj koji je nov u timu, postavljanje ovog pitanja signalizira kako ste ovdje da mu pomognete. Njena ili njegova reakcija također vam može pomoći da vidite kakav će biti kao vođa tima. Možete puno naučiti iz dobivenog odgovora i kako će izgledati. Ako kažu ‘Ne treba mi pomoć’, nemojte to nužno shvatiti kao znak da vam ne vjeruju, možda doista nisu sigurni kako im možete pomoći!”

