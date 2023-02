Pet savjeta za kupovinu kvalitetne ribe u konzervi

Podijeli :

Jiri Hera / Panthermedia / Profimedia

Uz trenutno stanje cijena namirnica savršena je prilika unijeti malo kreativnosti u svakodnevnu košaricu i menije, a područje o kojem treba ozbiljno razmišljati su bjelančevine. Primjerice, jaja su poskupjela gotovo 60 posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije pa ne čudi da kupci traže alternative, a trgovci bilježe porast potražnje za drugačijim proizvodom - ribljim konzervama.

Riba, bilo da je u konzervi, svježa ili smrznuta, bogata je proteinima s niskim udjelom masnoće, puna je esencijalnih vitamina i minerala, a nudi i puno raznolikosti u pogledu profila okusa.

Riba u konzervi ima neke dodatne prednosti. Ova je opcija općenito isplativija, praktičnija i ima dugi vijek trajanja. No, na tržištu postoji mnogo ribljih konzervi. Donosimo savjete kako prepoznati najkvalitetnije riblje konzerve, sigurne za konzumaciju i s najvećom količinom zdravih tvari.

1. Potražite limenke bez oznake BPA

Bisfenol A ili BPA je industrijska kemikalija koja se standardno koristi u proizvodnji plastike i drugih komercijalnih proizvoda, uključujući neke vrste ribljih konzervi. “Odlučite se za limenke koje nisu obložene BPA-om”, kaže dijetetičarka i autorica o zdravlju Lauren Manaker. “Premda je istina da je većina proizvođača odustala od limenki obloženih BPA-om, još uvijek ih se može naći.”

Napominje da je BPA povezan s raznim zdravstvenim problemima kao što su neplodnost i određene vrste raka. Dakle, najbolje ga je izbjegavati kada je to moguće.

2. Pripazite na razine natrija

“Birajte ribu koja nije puna soli“, savjetuje Manaker. “Dok mnoge opcije imaju nešto soli u mješavini, neke sorte imaju više od drugih. Sol služi kao konzervans, tako da ima svrhu, ali ključno je održavati razinu na razumnoj količini.”

Stručnjaci ističu da bi to bilo sve ispod 400 miligrama natrija po porciji ribe od 100 grama što je i standardna smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. Također, napominju da je bolja opcija konzervirana riba bez dodatnih aroma ili sastojaka. Umjesto toga začinite ribu sami po želji.

3. Manje žive – sigurnije za potrošnju

Dok je riba izvrstan izvor bjelančevina i prepuna drugih bitnih hranjivih tvari, može sadržavati i neželjeni dodatak – živu. Gotovo sve vrste riba sadrže određenu razinu žive jer je apsorbiraju iz vode.

Iako su te količine žive u tragovima često neizbježne, Manaker kaže da previše žive može povećati rizik od slabljenja mišića, problema s vidom i još mnogo toga. Zato odaberite ribu kao što su inćuni, losos, iverak, pastrva i škampi koji imaju niži udio žive, za razliku od opcija kao što su sabljarka, narančasta riba ili marlin. U preporuke spada i tuna.

4. Ako je riba u tekućini, dodajte vodu ili zdravo ulje

Neke riblje konzerve ispunjene su nekom vrsti tekućine. To pomaže u očuvanju i održava ribu vlažnom za konzumaciju. Ali neće sve tekućine dati isti rezultat. “Obratite pažnju na to je li proizvod pakiran u vodi ili ulju jer to utječe na njegovu nutritivnu kvalitetu”, kaže dijetetičar i suosnivač Max Health Livinga Joseph Tucker. “Na primjer, proizvodi s vodom imaju manje masti i kalorija od proizvoda s uljem – svakako pročitajte etiketu za usporedbu.”

Ako se ipak odlučite za ulje kao konzervans, 100% maslinovo ulje je solidan broj dva. Ne zaboravite također provjeriti nutritivnu oznaku ima li dodanih konzervans.

5. Još jednom provjerite jesu li limenke oštećene

Ovo je scenarij u kojem knjigu želite suditi po koricama. Stručnjaci naglašavaju važnost provođenja temeljitog pregleda ribljih konzervi. “Provjerite je li limenka bez udubljenja, hrđe ili korozije”, kažu. “Sve su to znakovi da je riba možda bila izložena zraku i bakterijama, što bi moglo utjecati na njezinu svježinu i okus. Izloženost zraku ili vlazi također može dovesti do kvarenja.”

Ako ništa drugo, problem će otkriti miris ribe kad otvorite konzervu. Ako miriše na amonijak ili općenito ima neobično jak miris, ribi je možda prošao rok trajanja, možda se pokvarila i bolje ne riskirati s konzumacijom, piše EatThis.

