Izvor: Pixabay/Ilustracija

Snježni sportovi nisu jeftin hobi. Skijaške karte, oprema, prijevoz, ski škola - troškovi odmora na skijaškim padinama mogu brzo otići u nebo, i to prije nego se uopće otisnete na skijanje. No, srećom, neka skijališta i dalje su relativno povoljna, a u nastavku doznajte koja su to.

Borovets, Bugarska

Najstarije skijalište u Bugarskoj – nalazi se na nadmorskoj visini od 1300 metara u planinama Rila. Većina staza (ukupno 58 kilometara) su široke, tako da su najprikladnije za početnike i srednje napredne skijaše. Mjesto je poznato po brojnim popularnim pubovima i barovima u kojima se možete opustiti nakon dugog dana na planini, a i Sofija je udaljena tek 50 kilometara. Dnevna skijaška karta košta oko 270 kuna.

Vogel, Slovenija

Vogel gleda na prekrasno Bohinjsko jezero, a nalazi se u nacionalnom parku Triglav. Ima samo 16 kilometara skijaških staza – ali teren bez drveća znači da postoji mnogo neoznačenih staza koje iskusni skijaši mogu istražiti. Na visinama do 1800 metara, jedno je od najviših odmarališta u zemlji i snijeg je obično zajamčen do travnja. Dnevna karta košta oko 250 kuna.

Grandvallira, Andora

Malena Andora ima tri skijališta, a s 210 kilometara staza, Grandvalira je najveća i nudi mogućnosti za skijaše svih sposobnosti. Ova zemlja ima jedan od najnižih poreza na alkohol u zapadnoj Europi, pa piće nakon skijanja ne bi trebalo previše oštetiti vašu ušteđevinu. Dnevna karta je nešto više od 400 kuna .

Jahorina, Bosna i Hercegovina

Ako želite okusiti sportsko skijanje, uputite se na Jahorinu u Bosni i Hercegovini. Skijalište je bilo domaćin alpskim natjecanjima na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. Zatvoreno je tijekom 1990-ih zbog ratnih zbivanja, no otkad je ponovno stavljeno u pogon, svake godine je sve bolje i bolje. Samo prošle sezone izgrađene su tri nove žičare, a dnevna karta stoji oko 260 kuna.

Poiana Brasov, Rumunjska

Najpopularnije rumunjsko skijalište – čije ime prijevodu znači “sunčani proplanak”. Duboko u srcu transilvanijskih Karpata, okruženo je gustim crnogoričnim šumama i visokim vrhovima. Ako se umorite od skijanja, razgledajte dvorac Bran u blizini – gotičku utvrdu koja je nadahnula Brama Stokera na pisanje „Drakule“. Dnevni ski pass je povoljan, oko 230 kuna, prenosi Pun kufer.

