Piletina, svinjetina, riba… Kako odabrati pravu količinu mesa za obrok?

Podijeli :

Izvor: Photo by James Kern on Unsplash

Kada planirate obrok, važno je znati za koliko osoba kuhate kako biste znali odabrati pravu količinu mesa. Nije potrebna ista količina za svaku vrstu mesa.

Treba uzeti u obzir i to da će vam za pripremu večere trebati manje mesa nego za ručak te da ćete manje mesa trebati ako kuhate za djecu, a ne za odrasle. Neka osnovna granica jest oko 225 grama sirovog mesa po osobi, no i to može varirati ovisno o vrsti mesa.

Govedina, riba i piletina

Govedina, riba i piletina manje se skupljaju prilikom kuhanja pa ne morate kupovati prevelike količine. S obzirom na to, dovoljno je između 250 i 350 grama mesa, primjerice odreska, po osobi.

FOTO Pogledajte kako izgleda lažna, a kako prava novčanica eura

Slično je i s piletinom i ribom. Nakon kuhanja piletine ostat će vam oko 70% mesa pa se možete držati iste granice – do 350 grama po osobi. Što se tiče morskih plodova – ribljih fileta, škampi, jastoga – potrebno vam je između 170 i 225 grama po osobi. Kada spremate dagnje, škljke i kamenice potrebno vam je oko 450 grama po osobi za ručak, odnosno 225 grama za večeru. Kada su u pitanju rakovi, potrebno je oko 170 grama po osobi za ručak, odnosno nešto manje od 100 grama za večeru.

Svinjetina, puretina i janjetina

Svinjetina, puretina i janjetina više se skupljaju tijekom pečenja i stoga vam je potrebno više sirovog mesa po osobi. Ako spremate svinjska rebarca, potrebno vam je između tri do sedam rebara po osobi, ovisno o tome koju vrstu rebara koristite i što je prilog. Za svinjsku lopaticu ili svinjski but, potrebno vam je oko 225 grama sirovog mesa.

S obzirom da će se purica dosta smanjiti tijekom pečenja, potrebna vam je purica od pet ili šest kilograma za grupu od osam ljudi. Kad je u pitanju janjentina, poželjno je imati oko 226 grama po osobi, prenosi Mashed.