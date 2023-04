Počela je sezona jagoda. Kako prepoznati prave, domaće?

Podijeli :

Pixbay / Ilustracija

Jagode su jedno od najukusnijih i najomiljenijih voća na svijetu. Njihova sočna i slatka pulpa ima osvježavajući okus koji se lako topi u ustima. Osim toga, prepune su vitamina C i drugih hranjivih tvari korisnih za zdravlje. Sezona je počela...

Općenito, sezona jagoda traje od kraja proljeća do početka ljeta, odnosno od travnja do lipnja, ovisno o geografskom položaju i klimatskim uvjetima. Međutim, to može varirati o vrsti jagoda i regiji u kojoj se uzgajaju.

U nekim dijelovima svijeta, poput Sjeverne Amerike, sezona jagoda može trajati do kasnog ljeta ili rane jeseni. Također, moderni uzgojni postupci omogućuju proizvodnju jagoda tijekom cijele godine u nekim dijelovima svijeta, unatoč sezonskim ograničenjima.

Obratite pažnju

No, u svemu postoji problem. Često ne znamo koje jagode kupiti, pitamo se možemo li vjerovati kada vidimo da su one domaće.

U trgovinama se uvozne jagode češće prodaju na početku sezone dok domaće dolaze na red nešto kasnije.

U trgovinama se uvozne jagode češće prodaju na početku sezone dok domaće dolaze na red nešto kasnije.

Najlakše je jagodu ocijeniti prema boji i mirisu.

Zdrave i domaće jagode su iznimno crvene, jarke boje te su prepoznatljivog mirisa. Također, domaće jagode često imaju više sjemenki. Mondo piše kako crvena boja unutar jagode govori da je voće tretirano pesticidima.

Domaće jagode znaju izgledati drugačije, nepravilnih su oblika što bi trebao biti znak da se radi o jagodama koje nisu tretirane pesticidima.

