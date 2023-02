Pogledajte koji vam horoskopski znak najviše odgovara u krevetu

Podijeli :

U nastavku donosimo karakteristike svakog od horoskopskih znakova kad je riječ o seksualnim potrebama i fantazijama. Također, pogledajte koji horoskopski znak vam najbolje odgovara u krevetu.

Ovan

Ovnovi su nestrpljivi u seksu, žele sve sada i odmah, kao i u životu. Vole eksperimentirati, privlače ih avanture i za njih su ljubav i seks odvojene kategorije. Vrlo su zahtjevni pa od partnera očekuju potpuno zadovoljstvo u krevetu. Uzbuđuje ih sama pomisao na partnerovo tijelo, vole pomalo ekscentrične poze. Njihove erogene zone su vrat i uši, piše Astrolook.

Najbolji seks mogu imati s osobama rođenima u znaku Lava i Strijelca.

Bik

Bikovi su veliki hedonisti, kao što vole guštati u dobroj hrani, uživaju i u intimnim trenucima. Vole dugu predigru, znaju se uvrijediti ako ih požurujete. Partner ne smije štedjeti poljupce i milovanja, jer im je potreban osjećaj bliskosti. Zato Bikovi rijetko idu u avanture. Strastveni su u seksu, uzbuđuju ih dodiri i vreli pogledi. Zatiljak je erogena točka za partnera.

Odgovaraju im Djevice i Jarci.

Blizanci

Znatiželjni i vragolasti po prirodi, ali i površni, Blizanci su najprikladniji za flert. Sve rade na brzinu, pa su takvi i u seksu. Ne zanimaju ih dugi uvodi, vole odmah prijeći na stvar. U ljubavnim igrama vole istraživati, pomicati granice i raditi nešto neobično. Imaju jake seksualne fantazije, koje ponekad mogu zbuniti njihovog partnera.

Najbolji seks mogu imati s osobama rođenim u znaku Škorpiona i Riba.

Rak

Rakovi to rade polako, bez žurbe i s puno emocija. Po njima, to je idealan seks. Po prirodi su neodlučne pa će se rijetko upustiti u avanturu, ali kada imaju stalnog partnera, bez zadrške mu se prepuštaju u krevetu. To će odgovoriti na njihove najmračnije fantazije. Jaka emocija prvo će u njima rasplamsati strast pa su beskrajni izljevi ljubavi u krevetu obavezni. Važan im je i kontakt očima tijekom vođenja ljubavi.

Idealni partneri u krevetu su Škorpioni i Ribe.

Lav

Lavovi jako dobro znaju povući granicu između emocija i želje za seksom, u oba slučaja žele se pokazati u najboljem svjetlu. Vrlo su izravni pa im nije problem partneru otvoreno reći što od njega očekuju u krevetu ili im strastveno šapnuti na uho što ih uzbuđuje tijekom seksa. Energični su i temperamentni, pogodni za vrlo potentne i izdržljive ljubavnike. Njihove erogene zone su prepone i bedra.

Odgovaraju im Strijelac ili Ovan.

Djevica

Budući da su diskrecija i umjerenost u svemu njihov zaštitni znak, Djevice vrlo dobro kontroliraju svoju strast u krevetu. Partneru se možda čini čudnim što vode računa o ponašanju čak i u najintimnijim trenucima, no ta “ograničenja” popuštaju kada ostvare bliskost i povjerenje. Čak i tada, rijetko koja Djevica će biti spremna ispuniti partnerove seksualne fantazije, dovoljno uzbuđenja pronalaze u klasičnom seksu. Uzbuđuju se dodirom.

Najbolji seks imaju s Bikom i Jarcem.

Vaga

Kako su izrazito emotivne i romantične, Vage uživaju iu igri zavođenja u seksu. Izljevi ljubavi i suptilnosti u svakom dodiru jednostavno su nezaobilazan dio predigre. Topli pogledi, pokreti i strastveni poljupci potiču ih na seksualne fantazije. Nisu previše skloni eksperimentiranju, ali to njihovim partnerima ne smeta jer je seks s njima prava ljubavna čarolija. Poseban seksualni užitak priuštit će vam dodiri duž kralježnice.

U seksu se najbolje slažu s Blizancima i Vodenjacima.

Škorpion

Ukratko, ako je seks umjetnost, onda su Škorpioni Picassova djeca. Kao ljubavnici su odlični i za njih u seksu nema granica. Strast i adrenalin koji osjete tijekom ljubavnog čina uvijek ih vode u nove izazove, čak i u egzibicionizam. Vrlo su potentni i osjetljivi, znaju osjetiti što se partneru sviđa. Njihovim partnerima, međutim, zna smetati izražena potreba za dominacijom u krevetu i nametanjem stila. Njihove erogene zone su prepone i trbuh.

Najbolji seks mogu imati s osobama rođenima u znaku Riba i Raka.

Strijelac

Strijelci su najerotičniji znak u horoskopu pa je jasno da itekako znaju uživati ​​u seksu. Temperamentni su, impulzivni i prije svega izravni. Ne zanima ih klasika u seksu. Naprotiv, vole istraživati ​​i najsretniji su ako je pored njih partner koji će biti spreman isprobati nešto novo. Seks je s njima uvijek drugačiji, maštovit, često neobuzdan i divlji. Uzbuđuju ih dodiri, posebno po donjem dijelu leđa i trbuhu.

Idealni partneri su im Ovan i Lav.

Jarac

Seks kao igra moći i dominacije u krevetu potpuna je nepoznanica za pripadnike ovog znaka. Ljubavna igra mora započeti ležerno, pomalo nevino i zabavno, to ih dovodi do najveće strasti. Kako su po prirodi emotivni i ranjivi, u seksu uvijek preferiraju klasiku, ponekad se čini da ne vole prelaziti granicu pristojnosti. Uzbuđuje ih boja glasa, dodiri i nadasve izljevi nježnosti i ljubavi. Njihova erogena zona je unutarnja strana koljena.

Najbolji seks mogu imati s Djevicom i Bikom.

Vodenjak

Za Vodenjaka seks je kombinacija neobičnih, emotivnih i erotskih iskustava. određena doza egzibicionizma. Vole neobične poze pa im pristaju partneri koji ih mogu pratiti u njihovim romantičnim i seksualnim maštarijama. Može ih napaliti i nečiji provokativan izgled.

Vodenjaku u seksu po horoskopu najviše odgovaraju Blizanci i Vaga.

Riba

Osjetljive Ribe znaju kako funkcionira i najmanji živac na partnerovu tijelu. Izuzetno su pažljivi ljubavnici, koji tijekom seksa znaju bez riječi ispratiti partnera. Kako je ljubav njihova duhovna hrana, uzbuđuju ih izljevi nježnosti, topli pogledi ili jednostavna pojava voljene osobe. Upravo njihov emotivni zanos oslobađa erotske fantazije, pa se smatraju iznimno maštovitim ljubavnicima. Njihove erogene zone su trbuh i gležnjevi.

Idealni partneri za seks su im Rakovi i Škorpioni.

