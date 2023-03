Pogledajte zašto je opasno trljati oči rukama

Podijeli :

Ljudi često trljaju oči nakon dugog, napornog dana ili zbog umora. Međutim, liječnici kažu da to nikad nije dobra ideja. Kako donosi The Sun, često trljanje očiju moglo bi dovesti do opasnih infekcija i drugih zdravstvenih problema. S tim se slaže i liječnica Deborah Lee, koja je otkrila koje sve negativne posljedice može uzrokovati diranje očiju rukama.

Naše ruke nisu uvijek najčišće, upozorava liječnica, a ako često trljamo oči rukama, mogli bismo prenijeti infekciju s ruku na oči. To može uzrokovati mnogobrojne infekcije kao što su blefaritis, konjunktivitis, celulitis, keratitis i uveitis, piše Index.

Kako objašnjava Lee, celulitis je infekcija koja vašu kožu čini bolnom, vrućom i natečenom. Može biti vrlo ozbiljna ako je unesete u oko, kaže NHS. U slučaju da se infekcija ne počne liječiti na vrijeme, može se proširiti na druge dijelove tijela, poput mišića i kostiju. U ekstremnim slučajevima može izazvati trovanje krvi, također poznato kao sepsa, što zna biti kobno.

Osim raznih opasnih infekcija, trljanjem očiju možete oštetiti i rožnicu oka. Kako objašnjava liječnica, kontinuirano trljanje rožnice može uzrokovati sitne ogrebotine na njoj, koje se nazivaju abrazije rožnice. Vaše oko tada postaje ružičasto, bolno i osjetljivo na svjetlost. Lee objašnjava kako ogrebotine rožnice također mogu jako boljeti zbog brojnih živaca koji se nalaze na tom području. Ako ogrebete središte rožnice, to može dovesti i do oštećenja vida.

Trljanjem očiju također biste mogli pogoršati postojeća stanja. Primjerice, ako ste već kratkovidni, kvalitetu vida možete dodatno pogoršati trljanjem oka, upozorila je dr. Lee. Kod ljudi koji imaju glaukom, odnosno povišeni očni tlak, trljanje očne jabučice dodatno povećava već ionako povišeni tlak i dovodi do oštećenja vidnog živca, što može uzrokovati daljnje pogoršanje vida.

