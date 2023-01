Pogreške koje vaš dom čine hladnijim: Uz ove savjete jeftinije ćete se grijati

Podijeli :

Mnogi Hrvati su se posljednjih mjeseci borili s visokim računima za energiju i troškovima života. To znači da su se neki čak odlučili isključiti ili smanjiti grijanje, unatoč niskim temperaturama. Srećom, postoje neke jednostavne stvari koje možete učiniti u svom domu kako biste učinkovitije zadržali toplinu tijekom hladnog vremena.

Stručnjaci za ugradni namještaj otkrili su predmete koji čine vaš dom hladnijim, uključujući kožne sofe i podove od laminata, piše Net.hr.

7 stvari koje bi mogle učiniti vašu kuću hladnijom:

1. Kožne sofe

Stručnjaci kažu da su kožne garniture klasičan komad namještaja, ali ne upijaju dobro toplinu, a izrađene su od tkanine zbog koje mogu biti malo hladnije. Da biste to riješili, zimi možete pokušati pokriti svoju kožnu sofu dekama ili prekrivačima, tako ćete se osjećati ugodnije i moći će apsorbirati više topline.

2. Laminat ili pod od pločica

Pod od laminata ili pločica također može biti problem jer u zimskim mjesecima može biti puno hladnije. Kao privremenu mjeru, razmislite o postavljanju tepiha, stopalima će vam biti manje hladno i to će pomoći da prostorija općenito bude toplija.

3. Tanke zavjese

Drugi problem su tanke zavjese, koje ne štite hladnoću. Iako si mnogi ljudi ne mogu priuštiti novac za novi par zavjesa, možete dodati malo podstave svojim postojećim kako biste ih podebljali. Samo uzmite podstavu ili deke i bacite se na šivanje.

4. Razmaci između letvica

Iako izgledaju maleno, praznine između vašeg poda i letve pružaju savršen način za odlazak topline. Pokušajte zatvoriti sve praznine kako biste izbjegli prodiranje zraka. Postoji mnogo jeftinih alata za to. Ako su vaše lajsne prilično stare, možda bi ih se isplatilo ponovno namjestiti kako bi bile lijepe i sigurne, što će vam vjerojatno dugoročno pomoći da uštedite novac.

5. Vaši prozori nisu otporni na propuh

Još jedno područje gdje toplina može otići, može biti s vaših prozora. Ako primijetite da iz vaših prozora dolazi propuh, možda bi bilo vrijedno napraviti nešto. Jednostavno uzmite samoljepljive pjenaste trake i stavite je oko okvira prozora. Ovo se može kupiti u trgovini za kućne radinosti. Ako živite u starijoj kući, vjerojatno će biti sklonija propuštanju hladnog zraka.

6. Namještaj ispred radijatora

Stručnjaci kažu da postavljanje namještaja poput sofa, stolića za kavu i kreveta ispred radijatora znači da će oni apsorbirati toplinu umjesto da dopuštaju njezinu distribuciju u prostoriju. Ako vam kauč stoji ispred radijatora, odmaknite ga na drugu stranu prostorije jer vam na ovaj način uskraćuje toplinu.

7. Vaš dimnjak je otvoren

Na primjer, otvoreni dimnjak može propuštati više hladnoće nego što mislite. Jedna od mogućnosti je privremeno blokiranje dimnjaka, no morat ćete pozvati stručnjaka da to učini. Međutim, dimnjaci nikada ne bi trebali biti zabrtvljeni na vrhu jer to može zadržati toplinu unutra i uzrokovati pregrijavanje.

