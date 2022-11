Pojeli ste previše limuna? Evo što vam se može dogoditi

Podijeli:







Svojim osvježavajućim okusom limun je savršeno (ljetno) voće. Poboljšana imunološka funkcija, mlađi izgled kože i bolja probava samo su neke od prednosti jedenja limuna ili pijenja soka od limuna. Niskokalorično, ovo voće će vas brzo zasititi i trenutno utažiti žeđ. Ali previše bilo čega može biti loša stvar, a limun nije iznimka.

Nutritivna vrijednost limuna

Jedna porcija limuna osigurava više od jedne trećine preporučenog dnevnog unosa vitamina C? Ovo voće također je bogato kalijem, magnezijem, kalcijem i drugim mineralima koji podržavaju zdravlje i dobrobit. Osim toga, ima malo ugljikohidrata i bogato je vlaknima pa se uklapa u većinu dijeta. Jedna porcija ili jedan mali limun donosi sljedeće hranjive tvari:

17 kalorija

5,4 grama ugljikohidrata

1,6 grama vlakana

0,6 grama proteina

0,1 grama masti

2 posto DV (dnevne vrijednosti) željeza

2 posto DV kalija

1 posto DV kalcija

1 posto DV magnezija

34 posto DV vitamina C

1 posto DV vitamina E

3 posto DV vitamina B6

Limunov sok jednako je hranjiv kao i cijelo voće, ali sadrži manje vlakana. Jedna šalica sadrži 54 kalorije, 16,8 grama ugljikohidrata i 0,7 grama vlakana. Također je dobar izvor magnezija i kalija — i može se pohvaliti s čak 105 posto dnevne preporučene količine vitamina C.

Kao i većina agruma, limun je prepun antioksidansa i bioaktivnih spojeva. Prema recenziji iz srpnja 2017. objavljenoj u časopisu Molecules, flavonoidi u agrumima mogu štititi od raka i oksidativnog oštećenja. Ovi antioksidansi pokazuju snažna protuupalna svojstva i mogu pomoći u liječenju dijabetesa i pretilosti.

Voda s limunom

Kakva je to pompa oko vode s limunom?

Ovaj napitak se promovira kao lijek za sve. Njegovi zagovornici tvrde da usporava starenje, poboljšava probavu, jača imunološki sustav i ubrzava mršavljenje.

Istina je da većini tvrdnji nedostaju znanstveni dokazi. Međutim, potencijalne dobrobiti vode s limunom uglavnom su iste kao i ako konzumirate sok od limuna ili limun.

Postoje li zdravstveni rizici?

Dobrobiti jedenja limuna dobro su dokumentirane. Ovo voće je krcato vitaminom C i antioksidansima koji se bore protiv slobodnih radikala i održavaju vaš imunološki sustav jakim. Međutim, to ne znači da su lijek za sve.

Uzmimo za primjer dijetu s limunovim sokom. Planovi detoksikacije tvrde da potiču gubitak težine i uklanjaju toksine iz vašeg sustava. Međutim, nema stvarnih studija koje bi potvrdile ove izjave.

Limun nema nikakve magične moći koje bi vam mogle pomoći u sagorijevanju masti. Osim toga, vaše tijelo ima vlastite mehanizme detoksikacije, kao što ističe Udruženje dijetetičara Ujedinjenog Kraljevstva. Vaša jetra, bubrezi, crijeva i drugi organi rade zajedno kako bi filtrirali i eliminirali toksine. Detoks dijete jednostavno nemaju smisla iz prehrambene perspektive, prenosi Livestrong.

Dijeta s limunovim sokom i drugi slični planovi mogu vam pomoći da smršavite ograničavanjem unosa kalorija. Morate stvoriti deficit od 3500 kalorija da biste sagorjeli pola kilograma masti. Jedete li samo limun ili hranu zamjenjujete sokom od limuna, prirodno ćete postati mršaviji. Problem je u tome što ćete izgubiti nemasnu masu — ne samo masnu masu, što će zauzvrat usporiti vaš metabolizam.

Kao što primjećuje Harvard Health Publishing, više mišićne mase znači brži metabolizam. Visoki unos proteina u kombinaciji s vježbama snage potiče hipertrofiju ili rast mišića, povećavajući vašu potrošnju energije.

Voće, uključujući limun, ima malo ili nimalo proteina, tako da prehrana bazirana na voću može iscrpiti vaše tijelo ovim hranjivim tvarima i uzrokovati gubitak mišića. Zapravo, nedostatak hranjivih tvari česta je nuspojava detoksikacijske dijete.

Više nije uvijek bolje

Što se događa ako popijete previše soka od limuna ili pojedete previše limuna? Prema Američkom stomatološkom udruženju (ADA), citrusno voće i sokovi mogu dugoročno oštetiti zubnu caklinu i uzrokovati karijes. Osim toga, mogu iritirati i pogoršati ranice u ustima. ADA preporučuje da pijete puno vode kad god jedete kiselu hranu ili pijete sokove od citrusa.

Prehrana bogata citrusima također može izazvati žgaravicu ili refluks kiseline kod nekih osoba, prema Klinici Mayo. Začinjena hrana, prženi proizvodi, čokolada, alkoholna pića, kava i čokolada također doprinose ovom stanju.

Međunarodna zaklada za gastrointestinalne poremećaje preporučuje da osobe s gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB) izbjegavaju citrusno voće i sokove. Voće koje nisu agrumi, poput jabuka, krušaka, banana, bobičastog voća, marelica i grožđa, sigurniji je izbor za oboljele od GERB-a.

Nuspojave vode s limunom također mogu uključivati ​​učestalo mokrenje. To je obično zbog povećanog unosa tekućine. Osim toga, vitamin C — najzastupljeniji nutrijent u limunu — može djelovati kao diuretik, ali to nije nužno loša stvar, pogotovo ako se borite sa zadržavanjem vode.

Potencijalne dobrobiti jedenja limuna

Kao što vidite, malo je vjerojatno da će limun izazvati nuspojave. Samo se pobrinite da pravilno brinete o svojim zubima, pogotovo ako redovito konzumirate ovo voće.

Prehrana bogata limunom može poboljšati vaše zdravlje povećanjem razine antioksidansa i vitamina C u krvotoku. Vitamin C podupire sintezu kolagena i inhibira stvaranje potencijalno mutagenih spojeva.

Ova hranjiva tvar također pomaže vašem tijelu da apsorbira željezo, koje se prirodno nalazi u hrani biljnog podrijetla poput graha i leće. Niske razine vitamina C mogu uzrokovati skorbut, stanje koje karakteriziraju lezije kostura i krvnih žila, bolne ruke i noge, umor, letargija, bolesti desni, promjene raspoloženja i sporo zacjeljivanje rana.

Redovita konzumacija agruma, uključujući limun, može spriječiti nedostatak vitamina C. Vaše tijelo treba ovu hranjivu tvar za borbu protiv infekcija i oksidativnog stresa, sintetiziranje kolagena i regulaciju određenih neurotransmitera. Nacionalni instituti za zdravlje preporučuju dnevni unos vitamina C od 90 miligrama za muškarce i 75 miligrama za žene. Ciljajte na oko 85 miligrama tijekom trudnoće i 120 miligrama tijekom dojenja.

Dobrobiti konzumiranja limuna ne završavaju ovdje. Kalij, magnezij, kalcij i drugi elektroliti u ovom voću reguliraju pH i razinu tekućine u vašem tijelu, doprinose transportu hranjivih tvari i podržavaju rad organa. Uostalom, postoji razlog zašto sportaši pijuckaju napitke s elektrolitima prije, tijekom i nakon treninga.

Ovi napitci pomažu u sprječavanju dehidracije i održavanju ravnoteže elektrolita, ali umjesto njih možete piti vodu s limunom ili sok od limuna. Na taj ćete način iskoristiti dobrobiti bez brige o dodatnom šećeru i praznim kalorijama.

