Povrće kojim ćete smanjiti masne naslage na trbuhu

Podijeli :

Izvor: Unsplash

Svako povrće bogato je raznim hranjivim tvarima. Ovisno o tome koji cilj želimo postići, birat ćemo i našu prehranu. Ako postavimo cilj gubitka masnoće na trbuhu, postoji specifična hrana na koju biste trebali obratiti pozornost, stoga vam donosimo 6 vrsta povrća koje morate odmah uvrstiti u jelovnik.

Repa

Iako se o njezinoj važnosti ne govori dovoljno, ovo korjenasto povrće prepuno je hranjivih tvari koje vam mogu pomoći u smanjenju masti oko trbuha, a može čak i poboljšati probavu. Kao prvo, repa je bogata vlaknima te sadrži oko 3,8 grama vlakna po šalici. Poznato je da konzumiranje dovoljne količine vlakana po obroku, pomaže u sprječavanju nadutosti, smanjenju apetita i povećanju osjećaja sitosti. Vlakna također mogu pomoći u poboljšanju zdravlja mikrobioma crijeva, što je ključno pri održavanju ili gubitku kilograma na zdrav način, prenose Eat This, Not That i Centar zdravlja.

VEZANE VIJESTI Znate li zašto je voće i povrće uvijek na ulazu u supermarkete? Postoji razlog Ovo je voće dobro za zdravlje, ali ne bi trebalo pojesti više od 5 komada dnevno

Kelj

Kelj je lisnato zeleno povrće prepuno hranjivih tvari. S ovim ukusnim listom dobit ćete vitamine A, K, C i B6, kao i mangan, bakar i kalij. Također ćete dobiti vlakna i proteine – čak 100 grama proteina na samo 43 kalorija kelja.

Mrkva

Na samom kraju, mrkva je ukusno korjenasto povrće koje sadrži više hranjivih tvari nego što mnogi misle. Termogeni učinak hrane (TEF) je metabolički odgovor uslijed probave i asimilacije hrane. S obzirom na to da mrkva ima tvrdu teksturu, ima visok TEF, pa i uzrokuje da tijelo sagorijeva više kalorija.

Špinat

Špinat je idealna namirnica jer ju možemo uklopiti u razne obroke, a odlično funkcionira kao salata, složenac ili kao sastojak proteinskog smoothieja. Prema dijetetičarima, dodavanje više špinata u vašu prehranu može vam pomoći da izgubite masnoću na trbuhu. Špinat je bogat vlaknima i pomaže u probavi. Također je bogat vitaminom K, koji može podržati smanjenje tjelesne težine, uključujući visceralne masti.

Crvena paprika

Crvene paprike su svestrano povrće s prirodnom slatkoćom koja se odlično slaže u paprikašu ili u tortilji. Paprike su idealno povrće za dodavanje dijeti za mršavljenje jer imaju malo kalorija i bogate su hranjivim tvarima, a istovremeno pomažu u stvaranju osjećaja sitosti nakon obroka. Tako mogu pomoći u sprječavanju prejedanja tijekom ostatka dana.

Brokula

Brokula je jedno od povrća s najviše hranjivih tvari koje možete pronaći. Ovo križno povrće bogato je antioksidansima koji su povezani sa smanjenjem upala. Primarni spoj brokule je sulforafan, koji djeluje snižavanjem citokina u tijelu. Smanjenjem upale, tijelo je sposobnije kontrolirati težinu i učinkovito raditi i na svakom drugom metaboličkom procesu.

Brokula također sadrži nekoliko drugih hranjivih tvari koje mogu potaknuti gubitak masnoća na trbuhu, uključujući vitamin C, kalcij i krom. Ovo povrće hrana je i s visokim udjelom ugljikohidrata, stoga ima prednosti i kada je u pitanju gubitak težine i pružanje energije.

Važno je naglasiti da ove namirnice pomažu u postizanju cilja, no potrebno ih je kombinirati s drugom hranom, kako biste imali uravnoteženu prehranu. Također, iako je hrana prema mnogima 70% uspjeha za ravniji trbuh, uključite trening barem dva puta tjedno.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.