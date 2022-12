Podijeli :

Izvor: Pexels / Kindel media

Transplantacija kose kod muškaraca ili žena u suvremenoj estetskoj medicini izvodi se uz minimalnu intervenciju, ne stvara ožiljke te se njome postiže dugotrajan učinak. Na presađivanje kose se upućuju i žene i muškarci s različitim oblicima i stupnjevima gubitka kose.

Gubitak kose može biti androgenetska alopecija koja se češće pojavljuje kod muškaraca nego kod žena, a uključuje postupno prorjeđivanje kose. Alopecija uzrokuje slabljenje tamne i deblje dlake te njeno pucanje i prestanak rasta. Najvažniju ulogu u nastanku stanja opadanja kose imaju muški spolni hormoni, no velik učinak imaju i genetski te okolišni čimbenici.

Bezbolno presađivanje kose

Presađivanje kose kod muškaraca i žena je jednostavan i siguran tretman, a može se izvoditi na tjemenu, licu (obrvama) ili bradi. U Hrvatskoj se u privatnim poliklinikama koristi FUE metoda presađivanja kose koja je bezbolna i jednostavnija za razliku od stare STRIP metode. STRIP metoda presađivanja kose uključivala je izrezivanje kože sa zatiljnog dijela vlasišta koja se zatim rezala na manje grafove i ponovno usađivala na dio vlasišta gdje nedostaje kose.

Postoji mogućnosti i kombinacije STRIP i FUE metode koja se koristi kod visokog stupnja ćelavosti kako bi se dobio što veći broj folikula za transplantaciju. Ni jedan od zahvata nije bolan te se izvode u lokalnoj anesteziji.

Kako izgleda transplantacija kose?

FUE metoda je minimalno invazivna i izgleda tako da se folikularne jedinice vade s donorske regije jedna po jedna. Donorska regija može biti bilo koji dio na kojem postoji zdrava i bujna kosa, a to su najčešće područje zatiljka i prostora iznad uški. Metoda izgleda tako da se vrlo tankim iglama vade folikuli koji se tada jedan po jedan presađuju na mjesto na koje je potrebno transplantirati kosu.

S obzirom na to da se radi o neinvazivnoj metodi, nakon presađivanja kose nema ožiljaka niti šavova. Jedino vidljivi mogu biti točkice, no ni one se najčešće uopće ne mogu vidjeti. Ova metoda presađivanja kose je bezbolna i njome se može postići velika gustoća kose.

Rezultati presađivanja kose vidljivi su već nakon oko tri mjeseca kada kreće proces rasta nove kose. Nakon pola godine kosa raste normalno te postaje bujnija na mjestima gdje je prije nije bilo.

Tko može na presađivanje kose?

S obzirom na to da se prorjeđivanje ili gubitak kose mogu dogoditi kod oba spola i zbog raznih uzroka, na presađivanje kose se mogu odlučiti svi koji smatraju da im je potrebno.

Najčešće se za tu metodu odlučuju osobe koje se bore s alopecijom ili gubitkom kose, no za presađivanje kose se mogu odlučiti i osobe koje su je izgubile uslijed traume, opekline ili povrede. Iako se može provesti, presađivanje kose nakon kemoterapije ili korištenja određenih lijekova se ne preporučuje. Jednako je i kod osoba koje nemaju dovoljno donorskih mjesta na skalpu.

Cijena presađivanja kose

Za presađivanje kose se možete odlučiti u privatnim poliklinikama koje se bave estetskom medicinom. Cijena transplantacije kose ovisit će o stanju vaše dlake i folikula. Pregled za presađivanje kose je oko 200 kuna, a cijena presađivanja kose po 100 folikularnih jedinica je oko 1.500 kuna. Jedna folikularna jedinica ima u prosjeku 2,5 dlake.

