Pripazite na emotikone: Neki ove simbole smatraju nepristojnima

Podijeli:







Izvor: Unsplash

Generacija Z poziva ljude da prestanu koristiti emoji s palcem gore, tvrdeći da to djeluje kao "nepristojno" i "neprijateljsko"... a to nije jedini emoji s kojim imaju problema. Da - prema mlađoj generaciji, mali znak palca više ne znači 'OK' ili 'dobro obavljen posao', već se umjesto toga smatra 'pasivno agresivnim'.