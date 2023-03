Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Prije nekoliko godina su se na našem tržištu sve češće počeli pojavljivati različiti uređaji za pročišćavanje zraka. U nekim domovima koriste se difuzori, neki koriste moderne ionizirajuće pročistače zraka, dok su neki i dalje vjerni starom načinu – prozračivanju prostora. Ni jedan od navedenih nije loš, no svaki ima svoje prednosti.

Možda je manje poznato da difuzori neće pomoći u čišćenju zraka već zapravo samo u uklanjanju, odnosno, kamufliranju neugodnih mirisa. Međutim, većina onih koji koriste difuzore ih imaju zbog vlaženja što zna biti posebno poželjno u mjesecima kada se grije. Pročišćivač zraka neće ovlažiti prostor, no svakako će očistiti zrak i prostoriju učiniti mnogo ugodnijom za druženje i život.

Stoga ako razmišljate o tome trebate li nabaviti pročišćivač zraka ili difuzor, u nastavku donosimo nekoliko važnih informacija. U ovom tekstu donosimo i zanimljivo iskustvo koje je novinarka imala s pročišćivačem zraka.

Djeluje li pročišćivač zraka?

Iako svi brendovi imaju drugačije proizvode, tehnologija koju koriste dosta je slična. Pročišćivač zraka djeluje na način da zrak iz prostorije uvlači te ga kroz filter i posebne tehnologije čisti i onda takvoga vraća u prostoriju.

Prirodni osvježivači zraka: Treba vam samo nekoliko sastojaka, napravite ih sami Alergija na pelud: Uzrok, simptomi i liječenje ovog neugodnog problema

Cilj korištenja je čišćenje zraka od virusa, alergena, peludi, dima cigarete, prašine i drugih onečišćivača zraka.

Djelovanje pročišćivača zraka kreće s filterom i upravo u tome se razlikuje kvaliteta i djelotvornost različitih brendova. S obzirom na to da filteri mogu biti različiti, oni će utjecati na to koliko se zraka uopće može pročistiti i do koje mjere. Neki pročišćivači zraka koriste predfiltar koji hvata velike čestice poput dlaka, peludi i prašine. Nakon prvog čišćenja zrak dolazi do idućeg filtera koji hvata i manje čestice. Kod nekih brendova se hvataju čestice do minijaturnih 0,003 mikrona. Razlog zašto to uspijevaju uhvatiti su elektrostatički naboji koji poput magneta privlače i najmanje čestice. Neke tvrtke tvrde da se na ovaj način hvata i zadržava gotovo 100 posto svih čestica u zraku.

Osim toga, neki pročišćivači zraka imaju i dodatni filter koji hvata nano čestice i kroz njega čisti zrak od plinova, mirisa i dima. Podaci nakon korištenja pročišćivača pokazuju da se u roku pola sata može očistiti oko 90 posto štetnih čestica iz zraka.

Prednosti pročišćivača zraka u domu

Prije nego krenemo o prednostima imanja pročišćivača u domu, moramo napomenuti koliko su važni nedostaci, ali i nuspojave udisanja onečišćenog zraka. Podaci pokazuju da izlaganje zagađenom zraku može izazvati niz posljedica za naše zdravlje te da onečišćen zrak djeluje na naš cijeli organizam.

Srčani udar: Uzrok, simptomi i kako ga spriječiti – ali i liječiti? Moždani udar: Uzrok, simptomi i kako točno izgleda liječenje ako vas pogodi?

Štetni efekti se mogu pojaviti nakon nekoliko sati udisanja nečistog zraka, ali mogu izazvati i dugotrajne posljedice posebno nakon dužeg izlaganja. Statistike pokazuju da svake godine bolesti uzrokovane zagađenim zrakom ubijaju oko devet milijuna ljudi. Odnosno, svaka šesta preminula osoba umrla je od zagađenog zraka. Najgora po tim statistikama u Europi je naša susjedna Bosna i Hercegovina.

Među najupečatljivijim nuspojavama i štetnosti zagađenog zraka su respiratorni problemi, kardiovaskularni problemi te povećanje rizika od srčanog i moždanog udara. Postoje jasni i jaki dokazi da onečišćen zrak izaziva rak pluća te dijabetes tipa 2. Ove posljedice još su gore kod osoba koje već boluju od srčanih ili plućnih bolesti.

Osim što pročišćivačem zraka u svom domu možete smanjiti ovakve nuspojave, postoje i druge prednosti:

– čisti dom od neugodnih ili jakih mirisa

– čisti dom od mirisa cigareta

– može raditi u pozadini jer je dovoljno tih

– ne troši mnogo struje

– ne morate toliko često prozračivati i hladiti prostor

– obično imaju nekoliko različitih razina pročišćavanja

– smanjuje rizik od zaraze koronavirusom ili drugim virusima

– pomaže u smanjenju simptoma peludnih alergija

– smanjuje količinu prašine u prostoriji

– omogućava udisanje čistog zraka za vrijeme spavanja

– pruža bolji i zdraviji san

– filter se mijenja svakih nekoliko godina

Uz ove prednosti teško je ne odlučiti se na korištenje proizvoda koji čisti zrak u domu. Tehnologije pročišćivača zraka mogu biti različite, ali sve donose iste prednosti – čist zrak u domu.

Jedino što bi vam možda moglo smetati je njegova veličina, no s obzirom na to da na tržištu postoje brojni brendovi, pa tako i veličine pročišćivača zraka, sigurno ćete moći odabrati neki koji vam odgovara.

Gdje kupiti pročišćivač zraka i koja mu je cijena?

Prilikom kupnje pročišćivača zraka pazite kupujete li nešto što će čistiti vaš zrak kroz filter ili ste nabasali na difuzor. Postoje različiti brendovi pročišćivača zraka i svaki ima svoje prednosti, a vaš odabir će ovisiti o tome kakva vam djelotvornost, veličina i boja odgovaraju.

Kod svakog pročišćivača zraka će biti navedeno koja mu je snaga i potrošnja, ali i koliko veliku prostoriju može očistiti te koliko će mu vremena za to trebati. Stoga računajte da ako želite osvježavati manje prostorije, da ne morate kupovati velike industrijske pročišćivače.

Lokacija za kupnju mogu biti specijalizirane trgovine određenih brendova, ali i trgovine s tehnološkom opremom poput Bauhausa, Pevexa, Elipsa, Svijet medija te trgovine s namještajem.

Cijena pročišćivača zraka varira od oko 120 eura za manje do oko 700 eura za one koji se koriste u većim prostorijama. Cijena će dosta ovisiti i o brendu koji želite.

Iskustvo s pročišćivačem zraka

Ako i dalje niste sigurni isplati li se kupiti pročišćivač zraka, donosimo iskustvo naše novinarke, koja isti koristi već oko šest mjeseci.

Zeleni ljiljan: Biljka koja odlično čisti zrak u domu, evo kako je njegovati Boravak u šumi: Odličan za srce i pluća, potrebno vam je samo 15 minuta dnevno

“Moj dom je dom pušača i živimo u prizemlju. Zbog toga u domu uvijek imam puno prašine i dima, ali vjerujem i drugih onečišćivača. Odlučila sam se na kupnju pročišćivača zraka na nagovor prijateljice koja ima astmu i koja nije pušač”, kaže ona.

“U početku nisam vjerovala da može očistiti prostoriju od dima ako nas je više, no prevarila sam se. Mogu reći da ako se zapali jedna cigareta, u roku 15-ak minuta se miris dima više ne osjeća. Uređaj koji ja posjedujem ima nekoliko razina te može raditi na automatski, turbo ili tiho. Osobno mi je turbo i automatski preglasan, no tihi mode je odličan te čak mogu spavati dok je upaljen. Za sada sam jednom čistila filter i očekivala sam da će biti pun svega, ali zaista nije bilo tako strašno”, tvrdi ona.

“Svakako preporučujem onima koji imaju više ljudi u kućanstvu, a posebno pušačima koji žele barem malo poštedjeti one koji nemaju tu groznu naviku”, zaključila je naša novinarka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Trputac: Ljekovita biljka koja pomaže kod kašlja, astme i želučanih bolesti Kako prestati pušiti? Trikovi, savjeti i iskustva ljudi koji su u tome uspjeli Majčina dušica: Pomaže kod astme i bronhitisa, ali i kod menstrualnih tegoba