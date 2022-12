Ryanair se sprda sa Španjolcima nakon što su ispali sa Svjetskog prvenstva

Podijeli :

Izvor: N1

Ljudi koji vode službeni profil na Twitteru odlučili su se sprdati s nogometnom reprezentacijom Španjolske, nakon što su ispali sa Svjetskog prvenstva u Kataru, izgubivši od Maroka nakon izvođenja penala.

Naime, iz Ryanaira su na Twitteru objavili fotomontažu španjolske reprezentacije kako stoji na – avionu.

“Čuli ste za patuljka na polici, a sada se pripremite za…”, napisali su uz fotomontažu.

Odnosno, prevedeno na engleski, objava glasi: “You’ve heard of elf on the shelf, now get ready for…”, a nastavak rečenice je “Spain on the plane”, odnosno “Španjolska na avionu”.

Objava je dobila više od sto tisuća lajkova.

You’ve heard of elf on the shelf, now get ready for… pic.twitter.com/FLVgV7oNd2 — Ryanair (@Ryanair) December 6, 2022

