Sebum: Zašto točno nastaje i kako možete kontrolirati pretjerano lučenje?

Izvor: Pexels

Kada čujemo riječ sebum, automatski je povezujemo s masnom kožom, aknama i problematičnim stanjem kože. Sebum se izlučuje na cijeloj površini kože, a do poteškoća dolazi ako imamo pretjerano lučenje sebuma iz lojnih žlijezda.

No, što je sebum? Riječ je o uljnoj tekućini koju stvaraju naše lojne žlijezde. Sebum služi kao pokrivač i zaštitnik kože koji je hidratizira i poboljšava njenu elastičnost. Možda ste u reklamama za kozmetičke proizvode pročitali kako “trebamo poticati stvaranje i čuvati prirodna tjelesna ulja”. Upravo sebum je glavni sastojak naših prirodnih tjelesnih ulja zbog čega nam je potreban za zdravlje kože.

Što je sebum?

Sebum je mješavina masnih kiselina, šećera, voska i drugih prirodnih kemikalija koje stvaraju prirodnu zaštitu barijeru protiv isparavanja tekućine iz kože. Konkretnije, sebum sadrži trigliceride, masne kiseline, estere voska, antioksidans skvalen i kolesterol.

Kod normalne i mješovite kože se stvara normalna razina sebuma, no kod pojačanog lučenja sebuma, odnosno lipida (molekulama sličnih mastima), koža može postati masna. Naša koža, osim sebuma, sadrži i brojne druge sićušne čestice mrtve kože, mješavinu znoja i mnogo drugih nečistoća.

Sebum se stvara na gotovo cijeloj površini kože i to iz lojnih žlijezda koje prekrivaju veliku većinu našeg tijela. Većina ih je lokalizirana oko folikula dlaka. Najveća količina lojnih žlijezda nalazi se na licu i vlasištu zbog čega upravo na licu možemo prvo primijetiti kada dođe do pojačanog lučenja. Podaci pokazuju da na jednom kvadratnom centimetru kože možemo imati oko 900 lojnih žlijezda. Veći dio se, osim na licu i vlasištu, nalazi na potkoljenicama i drugim glatkim površinama. Jedina površina kože na kojoj se ne proizvodi sebum jer nemaju žlijezde su dlanovi i tabani.

Kako se luči i zašto nam je potreban sebum?

Premda kod prekomjernog izlučivanja možemo vidjeti probleme na koži, sebum je vrlo važan sastojak koji osigurava zdravlje naše kože. Njegova primarna funkcija je upravo zaštita od gubitka vlažnosti koja nam je potrebna za zdrav i svjež izgled. Neki znanstvenici tvrde da sebum zbog antioksidanta skvalena može imati antioksidativan učinak na način da iz naše kože izbacuje toksine.

Velik utjecaj hormona

Sebum je vezan i uz naše hormone. Muški spolni hormoni, androgeni, pomažu u regulaciji i cjelokupnoj proizvodnji sebuma. S pojačanom aktivnošću androgena – testosterona i androsterona se proizvodi više sebuma, kao i kada dolazi do hormonalnog disbalansa u tijelu. Ovakvi tjelesni procesi objašnjavaju zašto u periodu adolescencije i puberteta, kada dolazi do velikih hormonalnih promjena, dolazi i do pojačanog lučenja sebuma te stvaranja akni i mitesera. Osim toga, u periodu puberteta se proizvodnja sebuma povećava za oko 500 posto.

Osim muških spolnih hormona, na sebum može utjecati i ženski spolni hormon progesteron. Razlog tomu je što progesteron slabi učinak određenih enzima koji aktiviraju proizvodnju sebuma. U načelu je tako moguće da u slučaju povećane razine progesterona dolazi do smanjene proizvodnje sebuma, no to ne mora biti slučaj jer se može dogoditi i potpuno suprotan rezultat.

Pojačano lučenje sebuma može izazvati stvaranje akni, ali i hormonalnih akni kod adolescenata. Hormonalne akne su moguće i u starijoj dobi, oko 25. godine, no rijetko se pojavljuju i u tom slučaju traju do oko 40-e godine. Najčešće se pojavljuju na predjelu brade, ponekad vrata, a rijetko na ostatku tijela. Ulogu u stvaranju ima i ženski hormon estrogen čije se lučenje smanjuje netom prije menstruacije u periodu kad se proizvodi više progesterona. Akne se u tom periodu mogu ponovno pojavljivati ili pogoršavati jer se luči više sebuma, a koža postaje masnija.

Za bolje razumijevanje povezanosti hormona i sebuma te masne kože, potrebno je još mnogo istraživanja.

Smanjeno lučenje sebuma

Na promjene u lučenju sebuma mogu utjecati hormoni, godine i druge tjelesne promjene. Kod nekih osoba može doći do smanjene proizvodnje i lučenja sebuma. Uzrok tomu mogu biti određene hormonalne kontracepcijske pilule koje sadrže antiandrogene i izotretinoin. Osobe koje su pothranjene mogu imati nižu razinu sebuma.

S obzirom na to da na lučenje utječu hormoni koje stvara hipofiza ili nadbubrežna žlijezda, sve poteškoće tog organa također mogu izazvati promjene u lučenju sebuma. Ako osoba ima bolest, stanje ili poremećaj hipofize, nadbubrežne žlijezde, jajnika ili testisa, moguće je da dođe do smanjene proizvodnje sebuma.

Masna koža i kosa zbog sebuma. Kako si pomoći?

Glavni problem koji sebum stvara nastaje kada ga je previše. U tom slučaju dolazi do masne kože, stvaranja akni i mitesera, lakšeg nakupljanja masnoća i prljavština na koži te pretjeranog sjaja kože. Kod hormonalnih akni i povećanih poteškoća s aknama mogu se koristiti lijekovi koji utječu na hormonalnu ravnotežu. Međutim, kod mnogih pacijenata je pronalazak pravilne terapije dugotrajan te ponekad izazva suprotne efekte.

Osim lijekovima, na smanjenje lučenja sebuma i poboljšavanje masne kože možemo utjecati promjenom vanjskih čimbenika. Smatra se tako da na pojačano lučenje sebuma utječe povećana razina stresa, loša prehrana i pretilost. Kod povećane razine masnoća u tijelu također dolazi do hormonalnog disbalansa koji može utjecati na pojačano lučenje sebuma.

Hrana također može utjecati na stvaranje masne kože. Osobe s povećanom razinom sebuma trebale bi izbjegavati rafinirane šećere i ugljikohidrate u većim dozama, masne mliječne proizvode, prerađenu i brzu hranu, hranu bogatu omega-6 masnim kiselinama, čokoladu bogatu šećerom te whey proteine.

Drugi utjecaj može stvarati stres koji ima ulogu u promjeni brojnih funkcija u tijelu upravo zbog lučenja određenih hormona. Također utječe na sebum i stvaranje masne kože. Utjecaj ima i zagađenje zraka, odnosno boravak u nečistom i zadimljenom prostoru.

Velik utjecaj ima i pravilno tretiranje kože kvalitetnim proizvodima. Jedna od većih grešaka kod masne kože bogate sebumom je korištenje previše neprovjerenih proizvoda. Najbolje bi bilo savjetovati se s dermatologom koji će otkriti pravo stanje vaše kože i na temelju toga vam propisati sredstva za čišćenje kože i kreme. Kreme i proizvodi s pogrešnim sastojcima mogu samo produžiti problem i otežati situaciju.

Ako imate akne uz masnu kožu, izbjegavajte istiskanje istih jer to obično samo pogoršava stanje upaljene kože.

