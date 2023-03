Sedam stvari koje bi vam ušni vosak mogao otkriti o zdravlju

Podijeli :

Normalni ušni vosak kreće se od svijetlonarančaste do tamnosmeđe boje, ali što ako je žut, zelen, bijel ili crn?

Zeleni ili žuti vosak

“Normalni ušni vosak kreće se od svijetlonarančaste do tamnosmeđe boje, ali ako je žut, zelen, bijel ili crn, to ukazuje na infekciju i trebate posjetiti liječnika”, kaže Benjamin Tweel, dr. med., otorinolaringolog u bolnici The Mount Sinai u New York City. Infekcije mogu samo “iskočiti”, a liječnici ne mogu odrediti točan uzrok, ali stvari poput plivačkog uha, gdje voda ostaje u uhu, također mogu izazvati infekciju uha, piše Ordinacija.hr.

Ljuštenje ušnog voska

Ako vam se ušni vosak i koža ušnog kanala ljušti i suhaje, to bi zapravo mogao biti ekcem. “Ljudi mogu dobiti ekcem i u uhu, ali se prilično lako liječi”, kaže dr. Tweel. Ova konzistencija ušnog voska, koja je možda popraćena bolom, također može biti znak psorijaze, iako je to rjeđe. “Pacijenti obično već znaju da to imaju jer primijete osipe na drugim mjestima, ali to svakako vrijedi spomenuti”, kaže on.

Ako vosak ima miris

Vaš ušni vosak nikada ne bi trebao imati miris; ako ima, to signalizira infekciju. “Prema mom iskustvu, pacijent je taj koji primjećuje miris, no vrlo je moguće da bi ga i drugi ljudi mogli spomenuti”, kaže dr. Tweel. “Bez obzira na to, treba ga liječiti.” Ako vam i zuji u ušima, vrijeme je za zabrinutost.

Vosak kaplje iz uha

Ako vam se uho čini vlažnijim nakon vježbanja, to je vjerojatno samo znoj, međutim ako se probudite s ušnim voskom na jastuku ili skorenim komadićima na ušnoj resici, to su znakovi infekcije uha ili kronične bolesti uha, kaže dr. Tweel.

Osjećate svrbež

Svi mi s vremena na vrijeme imamo potrebu počešati se, ali ako stalno kopate po ušima kako biste ublažili svrbež, to je znak da nešto nije u redu. “Svrbež u ušnom kanalu ili oko njega može ukazivati ​​na infekciju”, kaže dr. Tweel.

Suh ili taman ušni vosak

Ako primijetite da vam je ušni vosak gušći, suhiji ili tamniji od normalnog, to bi mogao biti znak općeg starenja. “Kako ljudi stare, njihov ušni vosak postaje sve suhiji i ljušti se”, kaže dr. Tweel.

Osjećate ušni vosak

“Ako imate uporan osjećaj prisutnosti voska u ušnom kanalu, to bi moglo značiti da je začepljen i da ga liječnik mora očistiti”, kaže dr. Tweel. Suprotno uvriježenom mišljenju, štapići od vate zapravo ne čiste vaše uši; umjesto toga, oni guraju ušni vosak dalje u kanal, što može dovesti do nakupljanja, iritacije, pa čak i oštećenja slušnih kostiju.

