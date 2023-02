Šest simptoma na tijelu koji pokazuju da ste pod prevelikim stresom

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Svatko je pod stresom s vremena na vrijeme. Ako na vrijeme ne prepoznamo da se nalazimo u stresnom razdoblju i ne poradimo na tome, to bi moglo ostaviti ozbiljnije posljedice na naše zdravlje, upozoravaju liječnici. Od stanja kože i raspoloženja pa sve do kvalitete sna, važno je primijetiti prve znakove visoke razine stresa kako ne bi došlo do problema sa zdravljem.

Liječnica Stephanie Ooi kaže da je važno da ljudi na vrijeme prepoznaju znakove velikog stresa i dobiju pomoć, ne samo za emocionalno blagostanje nego i za fizičko zdravlje, donosi Index Fit.

”Prvo, stres nije uvijek negativan. To je zapravo vrlo korisna emocija za naše tijelo. Tijekom razdoblja stresa naša tijela doživljavaju reakciju oslobađanja hormona, uključujući adrenalin, koji nam pomažu da se s neugodnim situacijama suočimo na najbolji mogući način. Ali stres je sada dio naše svakodnevice i problemi mogu početi kada simptome stresa doživljavamo dulje vrijeme a da toga često nismo ni svjesni”, objašnjava liječnica opće prakse.

Usvojite ovu naviku, najbolji je protuotrov za stres Nova studija: Postoji način kako izbjeći zdravstvene posljedice stresa

Prema njezinom mišljenju, postoji nekoliko fizičkih simptoma koji mogu ukazivati na to da su razine stresa u našem tijelu previsoke. To uključuje:

pogoršanje stanja kože (prištići, akne, crvenilo)

umor

debljanje

probavne smetnje

nesanicu

slabiji imunitet

Istraživanja su pokazala da velike količine stresa kod ljudi mogu biti usko povezane s brojnim zdravstvenim problemima poput bolesti srca, dijabetesa, bolesti štitnjače, gastritisa, bolova u kralježnici, kroničnih glavobolja i vrtoglavica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.