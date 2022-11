Podijeli:







Izvor: Pexels

Kućne stjenice, latinskog naziva Cimex lectularius ili engleskog naziva bed bug, spada u porodicu beskrilnih insekata koji se hrane krvlju. Ne prenose zarazne bolesti. Stjenica se pojavljuje na gotovo svim kontinentima i nije rijetka pojava niti u Hrvatskoj. Posebno vole područja umjerene klime.

Pojavljuju se na mjestima na kojima se kreće mnogo ljudi, vole skrivena mjesta. Naći se mogu u sobama, hotelu, aerodromima, javnom prijevozu i brojnim drugim toplim mjestima na kojima je velika fluktuacija ljudi.

Stjenice, kako se hrane krvlju, mogu izazvati ubode kod čovjeka koji mogu predstavljati velik zdravstveni problem zbog psihološkog stresa uzrokovanog ubodima. U nastavku ćemo objasniti kako izgledaju kućne stjenice te kako reagirati ako dođe do uboda.

Kako izgledaju stjenice?

Stjenice su maleni insekti od pet do sedam milimetara dužine te do tri milimetra. Imaju karakterističan polumjesečni nadvratnjak koji pokriva dio glave do očiju te četiri članka na kratkim ticalima. Glava je izbočena i ima dva oka.

Stjenice imaju rilo koje im omogućava bodenje i sisanje krvi. Rilo se nalazi na prednjoj strani glave, a kad se ne hrani, nose ga pritisnutog uz trbušnu stranu. Nakon hranjenja se njen zadak povećava, a rilo postaje tamno crvene boje. Malena je i pločasta pa se jako lako skriva u male pukotine.

Kada dođe do oplodnje ženka polaže od šest do deset jaja. U tijeku jednog života ženka može poleći do 200 jaja, pa i više. Produciranje ovisi o uvjetima pa je tako povećana produkcija ljeti.

Ovi mali insekti su termolabilni što znači da ne podnose niske temperature. Konkretno, ako je temperatura niža od -17°C ne mogu preživjeti duže od dva sata, a temperature niže od toga ubijaju jajašca. Visoke temperature ih također ubijaju te ne mogu podnijeti temperature više od 41°C, a jajašca ugibaju na temperaturama iznad 45°C. Uobičajen vijek života im je do 12 mjeseci, ali jako dugo mogu preživjeti bez hrane, čak do pola godine.

Stjenice su vrlo prilagodljive te se u svijetu tijekom posljednjih deset godina bilježi značajan porast ove vrste. Smatra se kako je populacija povećana zbog češćih turističkih ruta te se na taj način događaju infestacije za vrijeme toplih ljetnih mjeseci.

Danju žive u pukotinama zidova, namještaju, među rubovima madraca, u cijevima kreveta, okvirima slika, štokovima i slično. Kada ih je mnogo na jednom mjestu stvaraju karakteristično neugodan miris. Jednak miris stvaraju i kada se nagnječe.

Ugriz stjenice

Stjenice se hrane krvlju te mogu bosti ljude zbog hrane. Vrste stjenica koje se hrane ljudskom krvlju su kućna stjenica, lastavičja stjenica i golublja stjenica.

Prvenstveno napadaju ljude i druge sisavce, a ako im nisu blizu onda napadaju i ptice, žabe i guštere. Krv sišu tijekom noći, a sam ugriz stjenice nije bolan te domaćin često neće niti znati da je došlo do uboda.

Zanimljivo je da prilikom uboda stjenica injektira slinu koja sadrži antikoagulanse koji sprječavaju zgrušavanje krvi te anestetik kako bi smanjile bol uboda. Drugom šupljom cijevi izvlači krv domaćina. Hranjenje ovisi o vrsti stjenice, a traje od tri do 15 minuta. Probavljanje nakon uboda može trajati do četiri dana, a po novi obrok se obično vraćaju nakon 10 dana. Bez hrane mogu preživjeti mjesecima, a ako se dobro hrane preživjeti mogu i dulje od godine dana.

U toplim uvjetima bodu kroz cijelu godinu, a u hladnijim krajevima bodu samo tijekom toplije sezone.

Simptomi ugriza stjenice

Sam ugriz stjenice neće biti bolan za domaćina, ali bi osoba mogla doživjeti neke simptome ugriza. S obzirom na to da prilikom uboda ubrizgavaju enzime može doći do kožne alergijske reakcije, a intenzitet se može razlikovati.

Kod nekih ljudi nastaju crvene kvržice nalik malenim prištićima dok kod nekih nastaje samo crvenilo. Obično je riječ o više malenih kvržica na jednoj površini tijela, a neki ih uspoređuju s ubodom komarca.

Osobe koje su doživjele ugriz stjenice mogu osjetiti svrbež na mjestu uboda zbog čega se mogu grepsti. Druge kožne reakcije su rijetke, ali se mogu dogoditi. Sve ovisi o osjetljivosti osobe koja doživi ugriz. Nuspojave mogu varirati od laganog crvenila do anafilaktičkog šoka kod iznimno osjetljivih osoba. Alergijske reakcije obično se pojavljuju unutar jednog dana nakon uboda.

Ugriz stjenice osim fizičke reakcije može izazvati psihološki stres i to oko 10 dana nakon uboda. Kada dođe do velike količine uboda i infestacije, mogu izazvati stres, psihološke reakcije i nelagodu.

Simptomi poput crvenila i svrbeža se obično mogu ublažiti antihistaminicima ili hladnim oblozima. Ako uz kožne simptome doživite i stres te osjećaj nelagode, obratite se svom liječniku.

Kako se riješiti stjenica u domu?

Imanje stjenica u kući ili doživjeti ubod stjenice nije nešto povezano s lošom higijenom. Stjenice se mogu pojaviti svugdje te ih svi možemo prenositi. Međutim, svi ih se želimo riješiti. Za početak bi bilo dobro stvoriti neprikladan okoliš za ove insekte što predstavlja niske ili visoke temperature, ali i čišćenje.

U domu se riješite svih pukotina silikonom te pokušajte ukloniti što više površina na kojima bi se stjenice mogle udomiti. Posebno pripazite na svoj krevet koji treba biti udaljen od zida kako bi se spriječilo da se stjenice sa zidova popnu na krevet.

Pomažu i metalne konstrukcije jer se po njima teže penju. Drvene s druge strane imaju mnogo pukotina i mogu biti idealna lokacija za život ovih malih insekata. Skrivaju se često i na madracima stoga se savjetuje česta higijena površina za spavanje.

