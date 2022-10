Što s biootpadom? Napravite hranjivi kompost i njime obogatite zemlju

Podijeli:







Izvor: Pexels

Kompostiranjem biootpada i lišća proizvodi se kvalitetna mješavina kojom možete nahraniti kućne biljke i smanjiti otpad.

Najbolje je u stanu kompostirati na balkonu, a dovoljno je imati posudu volumena od 40 do 60 l.

Suhi dio komposta može sadržavati grančice, suho lišće, slamu, usitnjeni karton i slično koji treba biti količinski duplo manji od mokrog materijala.

Kompost ima miris, no on treba uvijek biti u omjeru 2:1 vlažnog i suhog otpada, te se treba prozračivati. Sadržaj komposta treba promiješati svaka dva do četiri dana. Neugodan miris komposta nakon 30-ak dana postat će ugodan miris šumskog tla, piše 24sata.