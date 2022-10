Podijeli:







Sjajan je osjećaj kada se možete vratiti kući s posla s dovoljno rano da pripremite ukusan obrok za sebe, svoju obitelj ili svoje prijatelje. Premda ovaj scenarij zvuči idealno, u stvarnosti život ne funkcionira uvijek tako. Ponekad završite s poslom vrlo kasno ili vaš večernji raspored jednostavno postane prenatrpan da biste imali vremena za raniju večeru.

Ako ste stekli naviku redovito jesti kasne večere, vjerojatno ste se zapitali kako i može li ta rutina utjecati na vaše zdravlje. Rečeno je da jedenje kasnije navečer može biti “loše za vas”, s općim konsenzusom o tome koje je vrijeme idealno za posljednje zalogaje u danu obično pada negdje oko 19:00 – ali je li to istina? Razgovarali smo s nekoliko dijetetičara kako bismo saznali što kasna večera čini vašem tijelu. Iznenađujuće, njihovi su odgovori otkrili i prednosti i nedostatke, piše Eatthis.

Možda ćete imati bolju kontrolu glukoze u krvi

Prema Lauren Manaker, dijetetičarki i autorici The First Time Mom’s Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, konzumacija zdravog međuobroka u večernjim satima može biti od pomoći osobama s određenim zdravstvenim komplikacijama.

“Ljudima s dijabetesom tipa 1 ili koji imaju problema sa skladištenjem glikogena, lagani međuobrok prije spavanja može pomoći u boljoj kontroli glukoze u krvi”, kaže Manaker.

Možete dobiti abdominalno salo

Iako bi noćni međuobrok ili kasna večera mogli biti lakši ako ste imali naporan dan, neki dijetetičari upozoravaju da to može dovesti do većeg debljanja u području trbuha.

“Da biste smanjili salo na trbuhu, trebali biste izbjegavati noćne grickalice”, kaže Trista Best, konzultantica za Balance One Supplements, prenosi Poslovni.hr.

Možda se pitate zašto jedenje samo tijekom dana može pomoći kod sala na trbuhu. Best vjeruje da je to zbog dvije glavne komponente. “Kao prvo, prehrana na dnevnom svjetlu smanjuje vaše vrijeme za jelo s oko 15 sati na samo 12 sati. Također, hrana koju obično konzumirate nakon što padne mrak je kaloričnija i obično krcata šećerom ili rafiniranim ugljikohidratima, koji dovode do sala na trbuhu”, kaže Best.

Vaš refluks kiseline može se pogoršati

Best također napominje da jedenje kasno ili neposredno prije spavanja potencijalno može pogoršati ili intenzivirati simptome i refluks kiseline.

“Želučana kiselina može se činiti lošijom noću jer ste jeli cijeli dan, a vaša crijeva počinju usporavati probavu navečer. Jedenje kasno navečer to može pogoršati, bez obzira na kvalitetu ili količinu hranu koju konzumirate”, ističe Best.

To također ima veze s činjenicom da je manja vjerojatnost da ćete se noću puno kretati. “Vjerojatnije je da sjedite ili ležite na leđima, što može uzrokovati da se kiselina iz crijeva pomakne u jednjak”, objašnjava Best.

Možete se probuditi usred noći

Može biti frustrirajuće kada se probudite usred sna i poremetite svoj REM ciklus. Nažalost, jedenje kasnije navečer moglo bi igrati ulogu u tome.

“Podaci pokazuju da se ljudi koji jedu bliže spavanju češće bude noću, osobito ako je to unutar tri sata prije spavanja”, kaže Manaker.

Imajući to na umu, obrok prije 19 sati može biti od pomoći jer vašem tijelu daje dovoljno vremena da se opusti i probavi ono što ste konzumirali prije nego što krenete u carstvo snova.

Možete obnoviti mišićni glikogen

Iako postoji još nekoliko negativnih nuspojava, kasnije jedenje može imati i neke prednosti, osobito ako volite vježbati pred kraj dana. Prema Rachel Fine, savjetnici za prehranu i osnivačici To the Point Nutrition, jedenje kasnije navečer može biti posebno korisno za vaše mišiće, jer to olakšava njihov oporavku i izdržljivost tijekom intenzivne vježbe.

“Posebno za one koji vježbaju u večernjim satima i za sportaše, glikogen se iscrpljuje prilično brzo. Dakle, obnavljanje razine glikogena u mišićima hranom pomoći će vam da održite energiju za sljedeće jutro. Jedenje kasno navečer može pomoći I u poticanju sinteze mišićnih proteina, što podupire obnovu i oporavak mišića”, kaže Fine.

