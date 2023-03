Što se dogodi ako mokru odjeću ostavite u perilici? Nije problem samo miris…

Podijeli :

Izvor: megastocker / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Vjerojatno ste nekad bili u situaciji da navčer ubacite prljavi veš u perilicu rublja, a onda zaboravite na njega i ujutro vas dočeka bubanj pun mokre odjeće. Stručnjaci su sada objasnili što se u tom slučaju dogodi s odjećom, ali i kako to utječe na perilicu.

Jedna od prvih stvari koju ćete primijetiti kada ostavite mokru odjeću u perilici predugo jest pljesniv, kiselkast miris.

“To je zato što toplo, vlažno okruženje unutar perilice rublja pruža savršeno tlo za razmnožavanje bakterija i plijesni na tkanini”, kaže Johanes Bangao Godoy, stručnjak za pranje rublja i čišćenje u Lioxu.

Recept za prirodne i mirisne kockice za čišćenje WC-a Ova sredstva za proljetno čišćenje mogu biti jako opasna za vaše zdravlje

Nažalost, taj miris neće nestati kad se odjeća osuši. Bangao Godoy savjetuje da da ponovno operete veš dodajući šalicu octa ili proizvoda za dezinfekciju rublja kako biste eliminirali neugodni miris.

Pomirišite svoju odjeću nakon drugog pranja kako biste bili sigurni da je miris nestao. Ako nije, možda ćete morati i po treći put oprati odjeću.

No, nije samo miris problematičan. Može doći i do štete na vlaknima odjeće. Vlaga može oslabiti tkaninu ili čak prouzročiti rupe”, kaže Craig Anderson, vlasnik tvrtke Appliance Analysts.

Čak i ako to ne primijetite odmah, možda ćete uočiti da vam se odjeća brže troši i puca nego inače. Također, odjeća se može jako razvući ili izgubiti originalni oblik, a nećete to moći ispraviti niti glačanjem. Veće su šanse da se to dogodi ako vam odjeća stoji mokra dulje od 24 sata.

Nadalje, ostavite li odeću predugo da stoji mokra u perilici rublja, boje mogu izblijediti. “Deterdžent i omkšivač također mogu ostaviti mrlje i naslage na odjeći, što može uzrokovati promjene u boji ili mrlje, a to se kasnije ne može ispraviti”, navodi Bangao Godoy.

Što s perilicom?

Ostavite li mokru odjeću predugo u perilici, u vašem se uređaju može pojaviti plijesan. “S vremenom vlaga iz mokre odjeće može uzrokovati pojavu plijesni unutar stroja, što dovodi do neugodnih mirisa i mogućeg oštećenja komponenti stroja”, kaže Paulo Filho, vlasnik tvrtke Celestial Cleaning Service. Težina tkanine također može opteretiti motor stroja, što može skratiti njegov vijek trajanja.

Uz to, zaboravite li predugo na svoju odjeću u perilici, to može privući i različite insekte, piše Bestlife. “Vlažna, topla okolina koja nastaje zbog mokre odjeće idealno je okruženje za razmnožavanje ovih neželjenih posjetitelja, što može uzrokovati dodatne probleme i oštetiti vaš dom”, kaže Filho.

Jednom kada se taj problem javi u perilici, može biti priličko teško i skupo da ga se riješite.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Na dnu oceana otkrivena pojava koja je zabrinula znanstvenike Nemojte ih ignorirati! Liječnici otkrili sedam neobičnih simptoma raka