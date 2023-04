Podijeli :

Gel za tuširanje, šampon, pribor za šivanje, papuče i ostale sitnice svakako možete iznijeti iz hotela. Ili ne? Travel reporter objašnjava koje stvari možete spakirati, a da ne budete kažnjeni.

U nedavnoj anketi istraživačke tvrtke OnePoll u ime “Expedije” 78 posto Nijemaca izjavilo je da su neke stvari ponijeli kući iz hotela. Na prvom su mjestu proizvodi za osobnu njegu poput šampona i regeneratora koji završe u koferima 56 posto ispitanih, prenosi Fenix-magazin.

Popularne su i koverte i kemijske olovke (23 posto). Papuče su na trećem mjestu sa 18 posto, ispred čaja i kave na četvrtom mjestu (17 posto). Nešto manje traženi su ogrtači (14 posto), šalice (6 posto), ukrasi (4 posto), prekrivači (3 posto) i kuhala za vodu (2 posto), ali ne i nezamijećeni.

Ali je li to zapravo dopušteno?

Prvo jasna poruka: s čisto pravne točke gledišta, ne smijete ništa ponijeti sa sobom iz hotelske sobe. Također ni gelove za tuširanje i sapunune,kao i šampona i kreme. Strogo govoreći, sve je to dio hotelskih sadržaja i namijenjeno je za korištenje tijekom vašeg boravka.

Ali: u praksi većina hotela na to zažmiri. Nakon što su artikli već iskorišteni, oni se ionako moraju zbrinuti. Dakle, ovdje nema problema.

Slična je situacija i s papučama. Hotel ih ne može ponovno koristiti iz higijenskih razloga, tako da ih možete lako ponijeti kući. Neki hoteli nude i razglednice – kao pozdrav kući ili kao lijepi podsjetnik. Također ih možete uzeti bez posljedica.

Minibar se naplaćuje

Možete bez oklijevanja konzumirati ako se na noćnom ormariću ili jastuku nalaze čokoladice ili jabuka na radnom stolu u vašoj hotelskoj sobi. Ali ako su voće i grickalice u velikoj košari s raznim drugim vrećicama i poslasticama, možete pretpostaviti da je to dio minibara. I to se naplaćuje!

Jasno je i nedvosmisleno kod većih stvari i predmeta koji se stavljaju na raspolaganje i drugim gostima – poput ogrtača, vješalica, ručnika, jastuka, suncobrana i budilica.

Ako to uzmete sa sobom, tada ste podložni kaznenom progonu. To čak može dovesti do prijave. Naravno, knjige, pribor za jelo, posuđe i pribor za dom također su apsolutno zabranjeni za ponijeti.

Ne treba li to posebno spomenuti? Nevjerojatno, ali da! Iz hotelskih soba navodno su već nestajali madraci, televizori i kompletna kupaonska oprema. Inače, to često pogađa hotelske kuće čija dizala vode izravno do podzemnog parkirališta.

O svom iskustvu govorila je i Anke Cimbal, glasnogovornica Best Western Hotel Group. U posljednje vrijeme nije bilo velikih krađa.

“Prošlo je dosta vremena otkako su ljudi dolazili s praznim koferima i onda sa sobom ponijeli svu posteljinu”, kaže glasnogovornica.

Sve dok gosti s vremena na vrijeme ponesu sapun sa sobom, nije problem. Uglavnom, možete čak biti sretni ako vas taj mali suvenir kasnije podsjeća na ugodan boravak u hotelu. “Drukčije je s ručnicima i ogrtačima – ne možete ih samo ponijeti sa sobom.”

Njezin savjet: uvijek pitajte na recepciji što smijete ponijeti sa sobom. Često možete i kupiti kućni ogrtač, na primjer, poručila je glasnogovornica Anke Cimbal.

