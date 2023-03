Što su ftalati? Opasni spojevi iz plastike koje udišemo i jedemo svakog dana

Podijeli :

Pixabay

Sapun, dječje igračke, kozmetika, losioni, parfemi, PVC stolarija i još mnogo toga što koristimo na svakodnevnoj razini sadrži ftalate. Riječ je o štetnim kemijskim spojevima koji lako migriraju i vrlo su mobilni što znači da lako prelaze iz plastičnih proizvoda u prostor koji ih okružuje – zrak, hranu, vodu, proizvode. Ftalati dokazano uzrokuju hormonalne promjene te su štetni čimbenici u nastanku zloćudnih tumora, bolesti djece i bolesti odraslih.

Ftalati su organski kemijski spojevi, hlapljive tekućine koje se dodaju plastici i uključeni su u PVC te su osnova za plastične ambalaže. Ne koriste se sami već se dodaju plastici polimera jer ga omekšavaju.

Rak pluća: Uzrok, simptomi i pravilno liječenje smrtonosne bolesti

Polimer ili PVC su tada lakši za korištenje i onda se uz pomoć ftalata mogu raditi ambalaže koje, nažalost, svakodnevno koristimo. Plastične ambalaže na sebi nose brojeve pa tako one koje sadržavaju ftalate i mogu ih oslobađati sadrže brojke 1, 3 i 6. Najmanje opasne, odnosno, najmanje toksične su one s brojevima 2, 4 i 5.

Problem s ftalatima je taj što se nalaze u brojnim materijalima koje koristimo na svakodnevnoj razini poput ljepila, građevinskog materijala, sredstva za čišćenje, dječjih igračaka i slično. Do poteškoća dolazi jer se ftalati oslobađaju te taj štetan kemijski spoj dolazi do našeg dišnog sustava ili u probavu pa tako ostaje u našem organizmu. Sve je veći broj istraživanja koji pokazuje kolika je štetnost ftalata, ali je i sve veći broj regulativa koje zabranjuju njihovo korištenje.

Što su ftalati i gdje se sve nalaze?

Ftalati su, službenim rječnikom, esteri ftalatne kiseline i alifatskih alkohola. Poznati su kao plastifikatori ili omekšivači PVC-a. Djeluju tako da glade unutarnje kretanje molekula polimera koji bi bez ftalata bio težak, krhak i teško bi se mogao koristiti za izradu ambalaža i za druge primjene.ž

Pubertet kod djevojčica: Koje promjene se događaju i na što trebate pripaziti? Rak dojke: Koji su simptomi ove zloćudne bolesti i kako obaviti samopregled?

Ftalati se najviše dodaju u proizvodima koji su dio prehrambene industrije poput folija za zamatanje hrane i posuda za hranu. Istraživanja su pokazala, a potvrdila Nacionalna agencija za nadzor zdravlja, da se ftalati kao molekule mogu lako vezati za hranu koju unosimo. Tako možda ni ne primjećujemo da korištenjem namaza za kruh u tijelo unosimo ftalate koji su se na proizvod vezali kroz ambalažu.

Međutim, ftalati, osim što se koriste kao omekšivači za PVC, koriste se i kao aditivi. Tako se mogu naći u epoksidiranom sojinom ulju koje se dobiva kemijskom reakcijom epoksidacije, a koje se koristi za izradu PVC folije. Ovo ulje nije jestivo, ali se jako često koristi kao plastifikator za prehrambene i farmaceutske plastične materijale za pakiranje. Iako se navodi da samo po sebi nije toksično i nema kancerogenosti, neka istraživanja pokazuju da ima negativan utjecaj na ljudsko zdravlje.

Osim toga, u ovom obliku se dodaje u proizvode kao stabilizator mastila, boja, guma i drugih tekućih smjesa. Kako god pogledamo, ftalate ćemo u svakodnevnoj upotrebi teško izbjeći ako ne pazimo.

Samo neki od proizvoda u kojima se mogu nalaziti ftalati su:

– dječje plastične igračke, posebice starije

– plastična folija za zamatanje hrane

– plastična folija za poklone

– ljepilo, selotejp

– posude za namaze, margarin

– losioni za tijelo, kozmetiku

– dječji puder

– maskara, ruževi, puderi, lak za kosu

– parfemi, lakovi za kosu

– kabanice

– tinte za printere

– medicinska oprema

– “sjajne” tablete (koristi se za premazivanje tableta)

– repelenti za komarce

– podne obloge

Kako je vidljivo po popisu, na policama u trgovinama, ali i našim domovima, vjerojatno je mnogo proizvoda koji sadrže ftalate. Nažalost, taj spoj se zbog hlapljivosti oslobađa u našu hranu i tako dolazi do našeg organizma.

Ftalate unosimo i kroz vodu koja također prolazi kroz PVC cijevi.

Štetnost ftalata za ljudsko zdravlje

Iako se godinama govorilo da ftalati nisu štetni za zdravlje, brojna istraživanja pokazuju suprotno. Mnoge studije upozoravaju na štetnost ftalata za zdravlje jer oni djeluju kao hormonski disruptori, odnosno, utječu na ravnotežu hormona kod ljudi.

Ovo može izazvati velike tjelesne promjene i probleme jer je pravilan nivo hormona u tijelu važna stavka za dobro funkcioniranje svih organa. Hormonalna neravnoteža može utjecati na sve tjelesne mehanizme i uzrokovati pojačan umor, razdražljivost, promjene u menstrualnom ciklusu kod žena, plodnost, san, raspoloženje, lošu cirkulaciju pa čak i kardiovaskularne probleme.

Hormoni štitnjače: Zašto su važni i u kojem trenutku morate posjetiti liječnika? Rak gušterače: Uzrok, simptomi i kako se liječi ova rijetka, ali teška bolest?

Kancerogenost ftalata je također dokazana istraživanjima. Dugoročne toksikološke studije su pokazale da ima kancerogeno djelovanje kod miševa i štakora. Također, pokazalo se da uzrokuje oksidativni stres i naknadno oštećenje DNA u mnogim vrstama stanica. Ovo je potvrđeno za razne organe novim i starijim istraživanjima. Posebno se to istaknulo kao čimbenik u povećanju rizika od raka jajnika, dojki i testisa.

Kod jajnika se pokazalo da uzrokuje smanjenu razinu progesterona i estradiola te granulozu stanica. Uzrokuje i brojne probleme s testisima – smanjenu masu, smanjenu produkciju sperme, nespuštanje testisa i druge. Kod subjekata istraživanja pojavio se i tumor mokraćnog mjehura, oticanje alveolarnog zida pluća, lezije na bubrezima te jetreni tumori.

Kroz različita istraživanja dokazano je oštećenje DNA što je često uzrok nastanka raka. Iako genetske promjene koje uzrokuju rak mogu biti nasljedne od jednog ili oba roditelja, najčešće nastaju zbog oštećenja DNA. Na oštećenje DNA može utjecati okolina, što uključuje i oslobađanje ftalata iz proizvoda u naš organizam.

Ftalati mogu utjecati i na bebe.

Tako studija Journal of Pediatric Healthcare pokazuje da prisutnost ftalata kod fetusa može utjecati na smanjenje porođajne težine novorođenčadi. U SAD-u je to najčešći uzrok smrti djece mlađe od pet godina. Studija iz 2010. je pokazala povećan rizik za razvijanje autizma kod djece u domovima s PVC podlogama. Smatra se da su ftalati kroz majku došli do organizam fetusa. Upravo žene u reproduktivnoj dobi i trudnice su u najvećem riziku od nuspojava zbog oslobađanja ftalata.

Zabrana ftalata i na što paziti na deklaracijama?

Postoje neki zakoni i pravilnici koji zabranjuju korištenje ftalata u proizvodnji, no s obzirom na to da je PVC plastika jedan od najkorištenijih oblika plastike na svijetu, teško ćete iz kuće izbaciti baš sve proizvode od tog materijala. Nisu svi ftalati zabranjeni, već postoje točne regulacije koliko te mase smije sadržavati određeni proizvod.

Što je testosteron? Važan hormon čiji nedostatak može uzrokovati neplodnost

Komisija Europske unije zabranila je upotrebu ftalata u dječjim igračkama za djecu do tri godine. Za taj zaključak trebalo je više od šest godina. U Europi je također zabranjeno koristiti ftalate u kozmetičkim proizvodima. U Brazilu postoji ograničenje za korištenje ftalata za izradu plastičnih boca i čaša. Nacionalni institut za mjeriteljstvo i industrijsku kvalitetu također ima pravilo kod smanjene upotrebe ftalata za dječje igračke.

Alternativa za ftalate postoji, no do sada se pokazalo da su alternative skuplje, a neke čak i jednako toksične. Prostora za napredak još uvijek ima, no za to su potrebna dodatna istraživanja. Do tada možete malo više obratiti pozornost na to što kupujete.

Na deklaracijama proizvoda je navedeno od čega su stvorene, pa se tako preporučuje izbjegavati ambalaže i proizvode koje sadrže ove natpise:

– DEHP u PVC-u

– DIDP

– DINO

– BzBp

– DMP

– DEP

Preporučuje se uzimati proizvode koji su bez PVC-a, na kojima se navodi da su bez DEHP-a ili DHPE-a. Na stranim proizvodima će kod takvih pisati “Free of PVC” ili “Free of…” nekog drugog sastojka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Kortikosteroidi: Kako djeluju i koje su moguće nuspojave ovog hormona? Dopamin ili hormon sreće: Može li nam njen višak zapravo – štetiti? Akne na bradi: Mogu ukazivati na probleme s hormonima, evo kako ih se riješiti