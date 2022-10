Što sve gosti kradu u hotelima?

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Tko od nas nije poželio istu onakvu luksuznu fotelju ili kauč koji vidimo u hotelskom lobiju? Kome nije palo napamet da bi baš bilo cool imati u dnevnoj ili spavaćoj sobi sag nalik na onaj u hotelu s pet zvijezdica? Većina hotela želi da se, dok odsjedate kod njih, osjećate kao kod kuće. Od besplatnih olovaka do sapuna i šampona, napunit će ga lijepim stvarima kako bi vaš boravak bio još ugodniji.

Možda ćete doći u iskušenje da neke od ovih stvari ponesete sa sobom. Određene stvari, poput besplatnog šampona, dobivate i slobodno ih možete spakirati u svoju prtljagu. Ostali predmeti pripadaju hotelu; ako vas uhvate u krađi, možda ćete morati platiti kaznu.

Dakle, prije nego što počnete puniti svoj kufer raznim slatkim sitnicama, nije loše pročitati što, u pravilu, možete, a što ne možete zgrabiti iz hotelske sobe.

Što možete ponijeti iz hotelske sobe

Sve što je besplatno možete uzeti besplatno. To uključuje male boce šampona, regeneratora, losiona za tijelo, kave, paketića vrhnja i šećera i ostale potrepštine. Papuče će biti bačene nakon što odete, pa je u redu ako ih želite spakirati za kasniju upotrebu. Pribor za pisma, olovke, papir za bilješke, razglednice i omotnice također su vam dar, a budući da nose njihov logo, hoteli ih smatraju besplatnim oglašavanjem.

Što ne možete ponijeti iz hotelske sobe

Gosti često nose ručnike, glačala, sušila za kosu, jastuke i deke, a oni maštovitiji i hrabri i kabelske kutije, radio, satove sa zidova, slike, pepeljare, žarulje, daljinske upravljače za televizore — čak i Bibliju. Međutim, svi ovi predmeti pripadaju hotelu i namijenjeni su da ostanu tamo i nakon vas.

Ogrtače za kupanje, uglavnom, također treba ostaviti jer se oni peru nakon što ste ih vi nosili. Rijetki su hoteli u kojima gostuje bogata klijentela koji ogrtače sa svojim logom poklanjaju gostu ako ih gost želi.

Ako ste u nedoumici je li nešto besplatno i imate li pravo poslužiti se – možete nazvati recepciju pa slobodno pitati.

Ostali predmeti koji se obično kradu iz hotela

Gosti će često maznuti šalice koje dolaze s doručkom uz obrazloženje kako bi u sobi “dovršili svoju kavu”. U stvarnosti su šalice popularne, pa svakodnevno nestaju unatoč tome što su slične dostupne u suvenirnicama nedaleko od hotela i može ih se kupiti za siću.

Voditeljica domaćinstva u hotelu Sheraton Chicago Hotel and Towers svojevremeno je pričala medijima da njihovi bijeli jastuci i ogrtači s prepoznatljivim “S” grbom često nestaju, zajedno s novim aparatima za kavu. Budući da su i jastuci i ogrtači vlasništvo hotela, ni oni se ne smiju uzeti.

Posljedice krađe u hotelu

Ako uzmete nešto iz svoje hotelske sobe, možete očekivati dodatan trošak na svom računu. Ogrtači i ručnici toliko se često kradu da mnogi hoteli sad navode cijenu na vješalici; automatski će teretiti kreditnu karticu koju imaju u evidenciji za dodatne troškove ako nešto nestane.

Robert Thrailkill, generalni direktor Conrada Miamija, jednom je rekao: “Gost bi sobu trebao osjećati kao dom daleko od doma. Ako gost uživa u nečemu dovoljno da to poželi ponijeti sa sobom, može to učiniti, ali ako je spreman platiti. Gostima dajemo mogućnost kupnje predmeta koje oni vole, sa svime, od posteljine i madraca do frotira i ogrtača s potpisom Conrada Miamija.”

U nekim zemljama gosti hotela suočavali su se s kaznom zatvora zbog glupavih krađa, poput ručnika. Najbolje je biti oprezan i pitati recepciju ako niste sigurni je li nešto besplatno – posebno kada putujete u stranu zemlju i niste upoznati sa zakonima zemlje, piše Pun kufer.

