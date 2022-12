Stručnjaci otkrivaju: Zbog ovih deset pogrešaka vam je u kući stalno hladno

Provjerite ovaj popis kako biste snizili račune za grijanje ove zime.

Biti unutar tople, udobne kuće savršeno je mjesto kada temperatura padne. Ali održavanje grijanja postaje skupo zbog sve većih cijena i teže dostupnosti goriva, piše Bestlifeonline.

No, bez obzira je li vaš dom star ili nov, postoje stvari koje često zanemarujemo, a koje propuštaju hladan zrak unutra i čine peć ili grijač da rade jače. Srećom, profesionalci za uređenje doma točno znaju gdje trebate potražiti—i što ne smijete zanemariti.

Ne optimizirate svoj termostat

Postavljanje termostata na područje koje je izravno izloženo suncu je jedna od grešaka. “Ovo je ponekad problem u većim kućama sa samo jednim središnjim termostatom. Mnogo puta ako imate termostat na glavnoj razini kuće, temperatura koju očitava nije prosječna temperatura svih soba na svim razinama kuće”, kaže Ryan Meagher iz tvrtke za izgradnju stambenih objekata BVM Contracting.

Kako biste uravnotežili svoj termostat tijekom zimskih mjeseci, snizite temperaturu dok ste vani, predlažu Brian i Mika Kleinschmidt iz Doma iz snova 100 dana. “Dobra smjernica za zimu je postaviti je na oko 20 stupnjeva Celzijusa kada ste kod kuće i smanjiti je na 6-8 stupnjeva noću ili kada ste odsutni . Možete uštedjeti čak 10 posto godišnje na troškovima grijanja i hlađenja vraćanjem termostata na osam sati dnevno.”

Još jedna pogreška je nekorištenje programabilnog termostata. Shaun Martin, vlasnik i izvršni direktor The Home Buying Company kaže da oni reguliraju temperaturu vašeg doma tako da ga grijete ili hladite samo kada je to potrebno. “Ovo vam može uštedjeti novac na računima za energiju i pomoći u održavanju ugodne temperature u vašem domu.”

Ne palite stropni ventilator zimi

Znate o vraćanju kazaljki na satu unatrag, ali jeste li znali da biste zimi stropni ventilator trebali pokrenuti u suprotnom smjeru?

“Obavezno namjestite postavke na bilo kojem od svojih stropnih ventilatora da rade u smjeru kazaljke na satu tijekom zime”, savjetuje Bill Samuel, ovlašteni izvođač radova tvrtke Blue Ladder Development za razvoj stambenih nekretnina na području Chicaga. “Ako pogledate bazu svog ventilatora, trebali biste moći pronaći mali prekidač koji će promijeniti smjer kretanja lopatica ako nemate daljinski upravljač. Stropni ventilator koji radi u smjeru kazaljke na satu pomoći će stvoriti uzlaznu struju i pomoći u cirkulaciji topline zraka u cijelom domu.”

Ne provjeravate odakle dolazi propuh i zaboravljate na brtvljenje oko prozora i vrata

Prema Meagheru, jedna od najčešćih pogrešaka koje ljudi čine, a koja može unijeti hladan zrak unutra je neprovjeravanje propuha. “Provjerite oko svih vrata i prozora ima li pukotina ili otvora kroz koje bi mogla izlaziti toplina. Često možete osjetiti propuh ako prislonite ruku blizu otvora. Zabrtvite područja s propuhom trakom za brtvljenje ili brtvljenjem. To će pomoći zadržati toplinu a hladnoća vani.”

Ne izolirate svoje potkrovlje

Ako vaše potkrovlje nije dobro izolirano, toplina može izaći kroz krov i učiniti da vaš dom bude hladniji nego što bi trebao.

“Uvjerite se da je vaše potkrovlje adekvatno izolirano tako da provjerite razinu izolacije i dodate još ako je potrebno”, kaže Martin. “Ovo će pomoći da vaš dom bude topliji zimi i hladniji ljeti.”

Preskakanje redovitog održavanja peći i grijača

Već od jeseni angažirajte stručnjaka da pregleda vaš sustav grijanja, posebno vaše grijaće jedinice. Ne odgađajte rješavanje problema s grijačima za hladnije mjesece, kada su rasporedi zbijeni i naknade za usluge mogu porasti.

“Čak i energetski najučinkovitije električne grijalice mogu se pokvariti i uzrokovati da vaš dom postane hladniji tijekom zime”, primjećuje Robert Johnson, direktor marketinga u Coast Appliances. “Važno je osigurati da vaši grijači budu u dobrom radnom stanju s čistim filtrima i podmazanim komponentama kako biste izbjegli probleme s termoregulacijom i nepotrebne kvarove.”

Ne mijenjate filtere zraka i filtere na peći

Alex Capozzolo, suosnivač SD House Guysa sa sjedištem u San Diegu, kaže da je jedna od najčešćih pogrešaka koju ljudi rade to što ne mijenjaju filtar povratnog zraka. “Prljavi filtar zraka ograničit će protok zraka i otežati rad vašeg sustava grijanja, što može dovesti do većih računa za energiju i hladnijeg doma. Obavezno provjerite filtar zraka jednom mjesečno i promijenite ga prema potrebi.”

Kleinschmidtovi također naglašavaju važnost provjere zračnih filtara. “Prema Ministarstvu energetike, začepljeni filtri dodatni su trošak, a osiguravanje čistoće segmenta vašeg doma može uštedjeti do 30 dolara mjesečno. Zračne filtre treba mijenjati svakih 90 dana, osim ako drugačije nije navedeno na pakiranju ili od strane proizvođača. ”

Previdjeli ste zračne kanale i ignorirate tavanski propuh

Curenje iz kanala vjerojatno nije prva stvar o kojoj ljudi razmišljaju kada nastupi hladno vrijeme, ali je važno kada se radi o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru, računima za energiju i regulaciji temperature, kaže Jasonu Powellu, osnivač tvrtke Breathe Clean Air Duct.

“Većina vlasnika kuća gubi 20 posto ili više klimatiziranog zraka koji izbacuju njihove jedinice za klimatizaciju/grijanje Ovo je zbog curenja i rezultat je stvarnih malih rupa i praznina. Postoji nova tehnologija koja pomaže da se ti praznine zatvore zauvijek”, kaže Powell.

Tavanske premosnice još su jedan važan način na koji kuća može izgubiti toplinu, a mogu dovesti do zastrašujuće pojave poznate kao ledene brane. “Ove zaobilaznice su zapravo nevidljivi prolazi kroz koje unutarnja toplina odlazi u potkrovlje”, objašnjava Joe Palumbo, predsjednik Ice Dam Guysa.

“Ako je vaš dom ispravno postavljen, vaša unutarnja toplina trebala bi ostati unutar stambenog prostora, a ne pobjeći na tavan. Kada se to dogodi, to neprirodno zagrijava tavan i postaje pretoplo. Ovo zagrijava dovoljno snijega na vašem krovu da se otopi, ali ne dovoljno da se on sav otopi i nestane s vašeg krova. Dakle, zbog toga se otopljeni snijeg skuplja na olucima i na kraju se ponovno smrzava. Ovo je ledena brana, a one su nevjerojatno destruktivne i mogu biti skupe ukloniti.”

Ovaj problem možete smanjiti ili eliminirati tako da se obavi energetski pregled kuće obavi. Pronaći će sve premosnice, koje su često na ili oko dimnjaka, spuštenih stropova, vrhova unutarnjih zidova, ugrađenih rasvjetnih elemenata ili mjesta gdje električna žica ulazi u dom s tavana.

“Dobra vijest je da obično postoji rješenje koje uključuje zatezanje i učvršćenje, dodavanje izolacije ili zabrtvljene trake i slično”, kaže Palumbo. “Radi se samo o zatvaranju tih prolaza kako sustav za grijanje vašeg doma radio učinkovito i djelotvorno.”

Zatvaranje ventilacijskih otvora i vrata

Još jedna uobičajena pogreška je držanje ventilacijskih otvora i vrata zatvorenima u pokušaju uštede energije. Iako se ovo može činiti smislenim, zapravo biste trebali učiniti suprotno. Njihovim zatvaranjem ograničavate protok zraka i pojačavate rad sustava grijanja, što može dovesti do hladnijeg doma i većih računa za energiju.

“Zatvorena vrata smanjuju dotok zraka”, objašnjava Meagher. “Ako je dovod zraka ograničen, ta zatvorena vrata mogu utjecati na cijeli protok zraka u vašem domu. Vaše dvije mogućnosti da to spriječite su jednostavno držati zatvorena vrata otvorenima ili stvoriti prolaz kroz zidove soba sa zatvorenim vratima kako bi zrak nastavio cirkulirati, stvarajući dobar protok zraka kroz prostorije koje ste zatvorili.”

Martin ističe povezanu pogrešku: “Ako su vaši ventilacijski otvori blokirani namještajem ili drugim predmetima, to može otežati pravilnu cirkulaciju topline. Pobrinite se da su otvori za ventilaciju čisti i da oko njih nema prepreka kako bi zrak mogao slobodno strujati i održavati toplinu u vašem domu.”, prenosi Poslovni.

Ne provjeravajte dimnjake i kamine

Kriss Swint, direktor marketinških komunikacija u Westlake Royal Building Products, objašnjava da ljudi obično ignoriraju peći i kamine na drva u toplijim mjesecima, ali dobra je ideja pregledati ih i servisirati prije nego što nastupi hladno vrijeme.

“Dimnjaci mogu biti izvor curenja hladnog zraka i drugih problema zimi”, kaže Swint. “Uklonite sve prepreke, provjerite propušta li dimnjaka, pregledajte šamotnu ciglu u kaminu i dajte pravilno očistiti dimnjak. Sve će to osigurati da kamini i peći na drva budu u dobrom stanju za hladnije mjesece, a istovremeno jamči da ne propuštaju više elemenata nego što im je potrebno.”

Ne koristite zavjese i rolete

Držati zavjese zatvorene cijeli dan još je jedna pogreška koja pridonosi hladnijoj kući. Dok izolirane zavjese mogu pomoći da vaš dom bude topliji, ako ih zatvorite kada ih sunce izravno obasjava, propustit ćete toplinu sunčevog zračenja.

“Polazna točka svih zdravih domova je dnevno svjetlo”, kaže David Clark, izvođač radova i glavni izvršni direktor tvrtke Basement Guides. “Važno je odabrati dom koji dopušta dnevnu svjetlost u zatvorenom prostoru, posebno ako živite s djecom ili onima s kompromitiranim imunološkim sustavom. Prirodno svjetlo u domu održava unutrašnju toplinu. Unutarnji sustav grijanja je odličan, ali dom mora imati puno sunčeve svjetlosti.”

